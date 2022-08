Un mur que divideix una illa en dues parts

Divendres 5 d’agost, nova tragèdia a Haití de la qual els mitjans de comunicació no es fan ressò. La policia dominicana ha matat un ciutadà haitià, Immercher Theoly Vilasky, de 35 anys, a la regió del sud-est d’Haití, a la frontera d’ Anse-à-Pitres i Pedernales, dues ciutats que els dos països comparteixen a l’illa. I dues persones més van quedar greument ferides per bales de la policia dominicana.

Segons testimonis que es trobaven al lloc, la víctima mortal volia transportar un generador de llum en una motocicleta des del municipi dominicà de Pedernales per al seu taller de soldadura fins a la localitat haitiana d’Anse-à-Pitres. Els guàrdies policies dominicans no volien deixar passar l’home amb el generador sense pagar-los uns diners. Aleshores, va esclatar una baralla. El policia va disparar la víctima amb un subfusell del calibre 12 i la bala va anar directa al costat dret del pit. El tret va ser mortal. En la mateixa acció policial, dues persones més, Pierre Lucson, de 28 anys, i Ficidar Wiscel, també van resultar ferides i van haver de ser traslladades a un hospital.

L’associació Grash (Grupo de Apoyo a la Solidaridad de Haití) demanem el suport de la comunitat internacional, des de Catalunya i especialment des de l’Alt Empordà, per ajudar a pal·liar aquesta situació tan greu que està patint la població haitiana per part de la policia dominicana. La mort violenta d’Immercher Theoly Vilasky no és un cas aïllat. Tristament, el govern de la República Dominicana considera els haitians que intenten passar la frontera com a invasors del seu país i no tenen cap dret, segons el govern dominicà.