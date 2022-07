Ningú vol estar malalt, però és evident que a la vida no passa el que vols sinó allò que ha de passar i, a voltes, una malaltia pot convertir-se en l’eix sobre el qual gira la teva vida. Hi ha malalties i malalties, ho sabem, moltes tenen cura, però d’altres no, i cal accelerar tots els processos per aconseguir que la ciència, que sempre diem que avança a passos de gegant, a més siguin ràpids i segurs.

El mes de juliol té lloc, des de fa gairebé trenta anys, una iniciativa anomenada «Mulla’t», projecte endegat per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) que permet amb aquesta iniciativa recollir fons per a la recerca sobre aquesta malaltia i que en un futur, esperem que no massa llunyà, es converteixi en història.

Enguany ha estat el dia 10 i Figueres s’ha afegit com cada any als centenars i centenars de piscines de Catalunya per donar visibilitat a la iniciativa i posar un gra de sorra en aquest trajecte. Era emocionant veure un munt de persones envoltant la piscina per llençar-s’hi agafats de les mans per un objectiu com aquest.

El «Mulla’t» ha acabat convertint-se en un model per fer arribar de manera directa la conscienciació a la ciutadania d’una malaltia que, en termes populars, podríem dir que és una loteria –de dubtós premi–, però que ha sabut fer-se ressò de manera que gran part de la ciutadania participa d’una manera o una altra, i col·labora o bé adquirint els productes solidaris que ofereix, o donant-li recorregut. En aquest sentit, administracions, entitats, associacions, particulars, són un exemple de camí en comú amb una finalitat: la curació.

«La malaltia és el tirà més temible», escrivia Albert Camús, i malauradament és una gran i trista veritat perquè només aquells que en pateixen una, saben el que significa; d’igual manera que valoren molt els esforços per donar-li visibilitat i, de manera comunitària, tant per la comunitat mèdica i científica que investiga com l’imprescindible suport social; per això, Mulla’t, i ja està.