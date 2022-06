Els drets de les persones trans

Quan dius que ets feminista, depèn de qui et mira malament. Hi ha homes, i també dones, que et diuen que ells no, amb un to com de rebuig o de por, perquè no coneixen el concepte més que de nom. Un cop els ho expliques, encara que sigui una mica per sobre, et solen dir: «ah, doncs sí que soc feminista». Ser feminista no implica que pensem que ens mereixem més que ningú pel simple fet de ser dones, sinó que defensem la igualtat entre totes les persones, i quan dic totes, és totes. El feminisme ben entès defensa tota persona oprimida, injustament tractada; tota persona de la qual s’abusa pel motiu que sigui (religió, color de pell, condició social, edat, gènere...).

Igual com quan parles de feminisme─ja no cal, ja hem assolit molts de drets...─, amb les persones trans sembla que passa el mateix. Doncs no és així, pel simple fet que encara s’ha de demanar permís per poder triar el teu gènere. El gènere no és un dret: cal una autorització de l’Administració per poder-te expressar socialment com a home o com a dona. Us imagineu la limitació en la llibertat personal que representa haver de demanar permís per relacionar-te amb la societat d’una manera diferent de la que et van assignar en néixer? Les persones cisgènere no ens adonem de com és d’important tenir aquest dret; si ens hi identifiquem amb el que ens van donar, no en notem l’absència i ens va bé. Una persona trans ho té tot en contra. Com molt bé va expressar Judith Juanhuix, «Les persones trans estem totalment excloses de la societat: el percentatge d’atur en el nostre cas és de més d’un 50%. Ser trans essencialment és ser pobre. Només per l’atreviment d’exercir la teva autodeterminació de gènere pots perdre la feina (això és gairebé automàtic), els fills, la família, els amics... Pots perdre tota la teva vida anterior». Aquest diumenge, 19 de juny, a la plaça de l’Ajuntament, a les 6 de la tarda, es farà una taula rodona participativa on diversos ponents trans ens explicaran les vivències socials, laborals, mèdiques i jurídiques a les quals han hagut d’enfrontar-se. Assistiu-hi, cal confirmar l’assistència al formulari següent: https://cutt.ly/NJXVvHI.