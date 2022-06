Així es fan les coses

A la vida treballar té premi. El dia a dia de Figueres, l’Ajuntament el fa. Veig carrers nets i endreçats i no està gens malament en comparació amb el que es feia abans. He de dir que, com a ciutadà, estic content.

Anem a veure què fa Lloret de Mar, per posar un exemple del que és gestió municipal i projecte de ciutat:

Lloret de Mar és el municipi de Catalunya que rebrà més finançament dels fons europeus Next Generation. Seran prop de 7 milions d’euros que es destinaran a projectes que serviran per impulsar la transició ecològica i la transformació digital.

Els fons Next Generation tenen per a objectiu ajudar els municipis a recuperar-se dels efectes de la pandèmia. A Lloret de Mar, els 6.917.890 milions d’euros es repartiran en cinc grans blocs, amb projectes que tindran un termini d’execució de tres anys.

El primer bloc és la rehabilitació del nucli antic, que comptarà amb una mica més d’1.830.000 euros. Serviran per dur a terme un pla de dinamització, esponjament urbà, embelliment del municipi en el marc de les Viles Florides i del mobiliari urbà, la construcció del Barman de Hemingway, i altres projectes com la Ciutat de la Llum, el Lloret Smart Center o rutes turístiques digitalitzades.

El segon bloc preveu actuacions al Mercat Municipal, amb un total de més de 2,5 milions d’euros. La majoria d’aquesta quantitat serà per dur a terme una rehabilitació integral.

A més, també es tindrà en compte l’eficiència energètica, la digitalització i la recollida selectiva. El mercat municipal, vist des de fora.

La formació i la digitalització del teixit productiu és el tercer bloc, amb un finançament d’uns 474.000 euros.

Aquí, s’inclouen projectes de digitalització i capacitació, així com el monitoratge de l’ocupació turística i l’anomenat Big Data.

Seguim amb el quart bloc, al qual es destina més d’1.300.000 euros, per a mobilitat i seguretat. S’hi preveuen diverses actuacions com la creació d’una xarxa pública de bicicletes elèctriques, nous carrils bici, aparcaments dissuasius i el projecte Lloret Destinació Segura Smart.

També inclou el nou carril per a l’anomenat Bus Ràpid de Catalunya, que consistirà en la creació d’un tercer carril que connectarà Lloret de Mar amb el centre de Blanes i l’estació de Renfe. Tindrà una partida d’11,6 milions d’euros, provinents dels fons Next Generation, que seran gestionats per la Generalitat.

Per últim, el cinquè bloc fa referència als Jardins de Santa Clotilde, que experimentaran diverses millores amb una partida de 650.000 euros. S’hi construirà un amfiteatre natural i s’adequaran diferents camins i accessos.

La notícia «Lloret, el municipi de Catalunya amb més fons europeus Next Generation», s’ha publicat recentment a diferents mitjans de comunicació. No tinc paraules per descriure la impotència que visc com a figuerenc.

Ara que estem ja a final de curs, el Govern de la ciutat l’hem de puntuar amb una nota d’«Assolit», amb molt de respecte i amb carinyo, però no dona per més. Ara, a l’oposició, li pertoca un «No presentat». Només l’hi conec la lamentable queixa de la ubicació d’una antena de telefonia mòbil, de la trentena que hi ha a la ciutat. Igual que l’alumne que dorm tot el curs, deixa anar una parida i la resta de la classe el mira amb vergonya aliena.

Quina enveja Lloret de Mar, però enveja de la bona, d’aquella que la impotència et fa veure que si repeteixen els mateixos polítics a Figueres, a les pròximes municipals, baixarem a Tercera Regional.