Vint-i-cinc per cent

Benvolgut lector, ja fa uns dies que ha vençut el termini donat per la justícia al nostre sistema educatiu, perquè s’apliqui un 25% de les classes en castellà. La Generalitat ha actuat preparant una Llei d’educació nova –recorreguda per PP, C’s i Vox– i s’ha afanyat a treure un decret a darrera hora, amb el qual s’argumenta que la sentència del 25% ja no és aplicable. Tot i això continua la intranquil·litat a les direccions dels centres educatius, que no se sap ben bé per on pot sortir la justícia. I jo em pregunto: segur que actualment a tots els centres educatius de Catalunya es fa l’ensenyament al 100% en català? O com a mínim el 75%?

Al nostre petit país ens vam dotar d’una eina sensacional, el sistema d’immersió lingüística a les nostres escoles, i així ens asseguràvem que tothom entenia i parlava el català, cosa que permetia una integració de tots els nous benvinguts. Així tothom que sortia de l’escola catalana com a mínim dominava perfectament el català i el castellà, i tenia unes nocions d’una segona llengua estrangera (francès o anglès). L’escola catalana es convertia així en una de les principals eines del país, on el català era la llengua vehicular i la pròpia de casa nostra. Cal recordar aquí que, durant la Dictadura de l’innombrable, el català va estar perseguit i prohibit. La intenció d’aquell general era acabar amb la nostra llengua i la nostra cultura, però ves per on no se’n va sortir, i amb l’arribada de la democràcia el canvi va ser brutal. Ara la nostra llengua s’enfronta a un perill molt més gran, i és la desaparició d’aquesta en les principals plataformes d’entreteniment. Tota una generació va créixer mirant dibuixos animats en català i seguint el Club Super3, amb personatges com Bola de Drac, Les tres Bessones, Doraemon... En l’actualitat TikTok, YouTube, Disney+ i tants altres utilitzen el castellà i en comptades excepcions el català (que es converteix en residual). Sense un estat català que obligui a oferir al nostre territori els continguts en català, la llengua pròpia de la nostra nació patirà i anirà reculant de mica en mica. I evidentment l’ensenyament a l’escola catalana ha de continuar amb la immersió total en català, que el castellà tothom l’aprèn sense cap problema, tan sols fent l’assignatura corresponent, ja que estem envoltats de la llengua de Cervantes per tot arreu. I per acabar, ja veieu que en aquest article també em salto la quota del 25% en castellà, per convicció i decisió pròpia.