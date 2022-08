Portbou fa un passeig inèdit pel procés de construcció del ferrocarril

Quan els arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem investigaven al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona van localitzar un material sensacional: un àlbum de cinquanta-tres fotografies en blanc i negre que s’havia mantingut inèdit fins avui. Les imatges daten de l’any 1880 i documenten profusament el procés de construcció del ferrocarril de Girona a França. No se’n coneix l’autor, però ara totes elles llueixen dignament a la Sala de Duanes de l’estació internacional de Portbou on es poden contemplar fins al 15 d’agost.

Les fotografies, de la Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, llueixen tant a les parets de la sala com en un moble curiós ubicat al bell mig de l’espai. Per veure aquestes darreres al detall cal abaixar el cap o fins i tot ajupir-se. Val la pena. Són imatges sense vida, és a dir, no són les persones les protagonistes sinó els flamants edificis de les estacions de tren d’aquella línia –alguns captats des de les alçades– i, fins i tot, els vagons de diferents classes esperant pacients els futurs viatgers. La disposició de les imatges a l’àlbum respon als seixanta-nou quilòmetres del traçat que travessava diversos cursos fluvials –rius com l’Onyar, el Ter, el Manol, la Muga i Galligants, i les rieres de Marsà i Llançà–, sis ponts i el viaducte de Colera, tots ells d’estructura metàl·lica subministrats per Eiffel et Cie.

Nou anys d’obres aturades

Tal com explica Joan Gubert al llibre Portbou, segle XIX, en la construcció d’aquesta línia, iniciada el 1864, s’hi amaguen moltes curiositats com ara que el 1866 va caldre aturar les obres per falta de finançament i de subvencions que no arriben de l’Estat. Van estar-ho nou anys fins que el 1875 es reprenen gràcies a transferir la concessió a Crédit Mobilier i s’enllesteix el pont de Colera i es perforen els túnels que porten el tren fins a Portbou. L’any següent s’inaugura l’última perforació del túnel de Belitres, de 1.100 metres de longitud, que va permetre unir els dos estats. És aleshores quan les companyies de Tarragona a Martorell i Barcelona i la de Barcelona a Girona es fusionen per incorporar aquest altre tram de línia. Així neix TBF. Fins al 20 de gener del 1878, però, el tren no arriba a França. L’exposició Portbou Frontera, patrocinada per Rail Sider Mediterráneo, l’organitza la Fundació Angelus Novus amb la col·laboració d’Adif i l’Ajuntament de Girona i es pot visitar cada dia, de 5 a 8 de la tarda.