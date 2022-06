Figueres celebra el Dia de l’Orgull Gay amb un cap de setmana inclusiu i familiar

Figueres celebra aquest cap de setmana l’Orgull Gay Weekend Figueres LGTBI amb dos dies d’activitats inclusives i familiars arreu la ciutat. L’organització de l’esdeveniment va a càrrec de l’agència Eventail, amb la col·laboració de Comerç Figueres. «A Figueres creiem en la diversitat, l’amor, la unió, la confiança i la diversió. Per això hi haurà actes per a tota la família totalment gratuïts. El lema de la festa és Estima com vulguis. Volem una Figueres inclusiva on ser lliures de ser i estimar com vulguem» expliquen des de l’organització.

Han volgut donar un caire cultural a la festa i han convidat a totes les escoles de dansa de la ciutat i la Casa Cultural d’Andalusia a fer demostració de balls, el dia 17 a les sis de la tarda, a l’escenari de la Rambla. Abans, a les quatre de la tarda hi haurà una sessió de música amb Alegre DJ. Les sessions de DJ’s continuen de les vuit de la tarda a les onze de la nit a la Rambla. La jornada es tancarà amb una after party a la plaça del Sol des de les onze de la nit i fins a la una de la matinada. El dissabte es potenciarà la part més Fitness de la festa i a la plaça Josep Pla, a partir de les 11, el gimnàs New Star porta una classe de Latin Soul Dance. A continuació serà el gimnàs Fit Figueres que introdueix una classe de Les Mills Body Combat. Els carrers de la ciutat s’ompliran de color i de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda i hi haurà animació de Xanquers i de Drag Queens. També es faran demostracions de ball, sessions de DJ’s pels carrers i a botigues, i moltes altres activitats i propostes. Continuaran els espectacles tot el dia: a les quatre de la tarda, la música sonarà amb DJ Jhon Salas a la Rambla; a les sis actuarà Acting i a les set la Casa Cultural d’Andalucía, tot al mateix espai; mitja hora més tard hi haurà l’actuació dels Castellers de Figueres (plaça de l’Ajuntament). Una de les activitats destacades serà la desfilada de moda i bany del mateix dissabte 18 a dos quarts de nou del vespre, que es realitzarà a la Rambla de Figueres. L’esdeveniment compta amb la col·laboració d’una cinquantena de comerços. Durant tota la tarda, a la plaça de les Patates, la música de diferents Dj’s amenitzarà la festa. A partir de les nou del vespre, Edu de Lux & Uri Mood actuaran a la Rambla. Novament, la plaça del Sol acollirà la cloenda de la festa. «Volem fer tota la ciutat partícip d’aquest cap de setmana, volem que tothom se senti integrat, volem que tots i totes fem pinya per celebrar que a Figueres podem ser nosaltres mateixos. Volem un Figueres inclusiu on ser lliures de ser i estimar com vulguem» reitera el director de l’agència Eventail Claudi Melgar. L’objectiu és que la ciutat s’ompli de gent aquest cap de setmana, per això des de l’agència s’ha fet difusió arreu de les comarques gironines, Barcelona i també a França. Figueres abandera l’Orgull Gay amb la intenció de donar continuïtat a la festa, amb la qual es preveu l’any que ve a un públic encara més ampli, conclou Melgar.