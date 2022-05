Un quart d'hora de focs artificials tanca la Santa Creu de Figueres

Figures de tots colors i des de gran alçada han posat el punt final a les Fires de la Santa Creu de Figueres. El castell de focs artificials ha estat llançat des del Parc de les Aigües. L'espectacle ha durat un quart d'hora i aplegat un bon nombre d'espectadors. La festa figuerenca ha durat cinc dies i ha tingut com a esdeveniments especials l'estrena d'El Rampell com a escenari de les actuacions musicals, en substitució de l'Embarraca't, i l'exposició 'Made in Figueres', en el Museu de l'Empordà i l'Escorxador. Aquest dimarts s'han repartit els premis del concurs de Creus de Maig.