El delta de l’Ebre i la Costa Daurada des de l’aigua
Nàutic Parc reforça la seva aposta per un turisme més conscient i experiencial per descobrir les Terres de l’Ebre des del mar, el paisatge i la connexió amb l’entorn
La manera de viatjar està canviant. Viure experiències i connectar amb el destí està guanyant el pols a les llistes interminables d’imprescindibles. Amb aquesta mirada, Nàutic Parc reforça el seu paper com a plataforma per descobrir el delta de l’Ebre, les Terres de l’Ebre i la Costa Daurada a través del mar, el riu, la naturalesa i noves formes de mobilitat.
Des de fa 25 anys, Nàutic Parc connecta visitants amb alguns dels paisatges més singulars del Mediterrani a través d’activitats vinculades al mar i al territori. La plataforma ordena i dona visibilitat a una àmplia oferta d’experiències que va molt més enllà de l’esport nàutic tradicional: caiac, pàdel surf, navegació, experiències gastronòmiques, rutes familiars, activitats vinculades a la naturalesa o escapades marítimes conviuen dins d’una proposta pensada perquè cada visitant pugui descobrir el territori d’una forma diferent. Nàutic Parc convida a viure el territori des de l’aigua, l’entorn i el ritme pausat. Set municipis i un mateix esperit: convertir experiències a l’aire lliure en moments memorables.
Terres de l’Ebre amb calma
Les Terres de l’Ebre combinen litoral, riu, naturalesa, gastronomia i petits municipis amb identitat pròpia. En un moment en què moltes destinacions competeixen per la velocitat i la immediatesa, el sud de Catalunya reivindica precisament el contrari: una manera de viatjar més pausada, conscient i connectada amb l’entorn. Aquí, l’experiència passa per esmorzar davant el mar, passejar amb barco entre arrossars, descobrir petites cales, recórrer el riu o disfrutar d’una gastronomia profundament arrelada al territori. Una proposta que combina autenticitat, paisatge i qualitat de vida.
Recórrer, navegar i assaborir
El delta de l’Ebre és la gran joia de les Terres de l’Ebre. Un paisatge canviant on conviuen el riu, el mar, els arrossars, les llacunes i una identitat pròpia profundament lligada a l’aigua. Però també és un territori que convida a ser recorregut amb calma: navegant, observant, degustant i deixant-se portar pel ritme del paisatge. A través de les seves propostes, Nàutic Parc converteix el Delta en molt més que una destinació per visitar: un lloc per recórrer, navegar i assaborir.
Aquest estiu, a més, el territori acollirà experiències tan singulars com una sortida guiada en caiac o pàdel surf prevista per al pròxim 12 d’agost amb motiu de l’eclipsi solar total que podrà contemplar-se des del delta de l’Ebre, un dels millors -i pocs- llocs de Catalunya per observar aquest fenomen. Una oportunitat única per viure l’eclipsi des de l’aigua, en plena naturalesa i en un escenari incomparable que combina esport, paisatge i connexió amb l’entorn.
Una Costa Daurada més activa i innovadora
La Costa Daurada, històricament vinculada al turisme familiar, evoluciona cap a una proposta cada vegada més activa, experiencial i connectada amb el mar. El litoral incorpora noves activitats nàutiques, rutes i propostes pensades per als qui busquen disfrutar de la costa d’una forma més dinàmica i participativa.
Navegar, descobrir cales, practicar esports aquàtics o viure el paisatge des del mar formen part d’una nova manera d’explorar la Costa Daurada, més innovadora, sostenible i adaptada a les noves maneres de viatjar. Aquesta temporada arriba, a més, amb una de les grans novetats de Nàutic Parc: la incorporació de motos aquàtiques i patins elèctrics com una nova manera de descobrir el litoral.
Motos aquàtiques i patinets elèctrics s’incorporen a l’oferta de Nàutic Parc
Aquesta aposta per la mobilitat elèctrica representa no només una innovació en l’oferta turística, sinó també una manera diferent d’entendre la relació amb el territori: més autònoma, silenciosa, sostenible i respectuosa amb el paisatge.
Més enllà de reunir activitats, Nàutic Parc dona sentit i cohesió a l’oferta turística de la Costa Daurada i el delta de l’Ebre. Ordena propostes i ajuda a entendre el valor del lloc on viure noves experiències. Perquè el futur del turisme ja no passa únicament per visitar destinacions, sinó per viure’ls d’una manera més autèntica, conscient i memorable.
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”