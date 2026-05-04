El Triumvirat Mediterrani torna a l’Escala del 8 al 10 de maig: enguany celebra 30 anys
L’esdeveniment de recreació històrica, que posa de relleu el passat d’Empúries i la convivència entre romans, grecs i ibers, comptarà amb diferents activitats durant tot el cap de setmana
Jaume Puig
L’Escala tornarà a viatjar en el temps amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani del 8 al 10 de maig. Aquest esdeveniment, convertit ja en una referència, és una de les fires de recreació històrica més importants de Catalunya dedicada a l’antiguitat grecoromana. Enguany la cita arriba a una fita molt especial: la seva 30a edició, tres dècades reivindicant el llegat històric d’Empúries i la convivència de les cultures grega, ibera i romana.
El Triumvirat Mediterrani va celebrar-se per primera vegada l’any 1996 amb una vocació turística i comercial, i amb els anys s’ha convertit en una de les cites imprescindibles del calendari festiu escalenc i en un símbol de la connexió del municipi amb el seu passat clàssic. La fira posa en rellevància la convivència durant segles de tres pobles a Empúries: els indiketes, els grecs foceus i els romans.
L’Agenda del Triumvirat Mediterrani
Els visitants gaudiran d’una programació extensa que combinarà cultura, patrimoni, gastronomia i espectacle. Durant tres dies, La Platja, el MAC-Empúries, la Mar d’en Manassa, la Punta i l’Alfolí de la Sal es convertiran en els principals escenaris d’una proposta immersiva que inclou un campament romà, un mercat grecoromà, espectacles de foc, lluites de gladiadors, tallers d’oficis antics, activitats infantils i recreacions històriques.
Divendres 8 de maig
La celebració arrencarà divendres 8 de maig amb la inauguració de l’exposició “30 anys del Triumvirat de l’Escala”, a l’Alfolí de la Sal, una mostra commemorativa que repassa l’evolució de l’esdeveniment des dels seus inicis a través de fotografies, cartells, objectes i audiovisuals. L’exposició serà visitable fins al 31 de maig.
Dissabte 9 de maig
Dissabte 9 de maig serà la jornada amb més activitats. Hi haurà portes obertes al conjunt arqueològic d’Empúries i activitats de recreació gratuïtes durant tot el dia. El públic també trobarà un ampli ventall de propostes com el Racó de Jocs Romans, la Gimcana Emporitana per a infants, el taller “Alea” de daus romans, la creació d’instruments musicals antics, tallers de ceràmica i feltre, demostracions d’oficis artesans romans i exhibicions de comerciants i hoplites grecs.
També hi haurà activitats singulars com “El Fum dels Lars”, una proposta participativa sobre la religiositat domèstica romana a través de la creació d’un conus d’encens amb resines i herbes mediterrànies, o la cercavila per la ciutat grega amb la Colla Emporion i el gegant Asclepi.
A La Platja, el gran protagonisme serà per al Campament Romà de la Legió V Macedònica de Blanes, que recrearà la vida militar romana amb tendes, armadures, demostracions de medicina antiga, juraments legionaris, combats i explicacions sobre l’equipament dels soldats. Paral·lelament, el mercat grecoromà permetrà passejar entre parades ambientades en l’antiguitat, amb artesania, degustacions i tallers per a tota la família .
La jornada culminarà amb un dels moments més esperats: l’espectacle de foc a càrrec de la companyia de teatre Excalibur. A més, la Punta acollirà un sopar romà ambientat i una nova proposta destacada: l’Àgora, una trobada contemporània davant del mar per reflexionar sobre història, territori i cultura, coincidint amb l’aniversari de la fira.
Diumenge 10 de maig
Diumenge 10 de maig continuarà l’activitat amb noves recreacions al campament romà, mercat grecoromà i una espectacular lluita de gladiadors, així com un taller infantil de joies inspirades en la Roma antiga.
La Ruta dels Foceus, gran novetat
Una altra de les grans novetats d’aquesta edició serà la presentació de la Ruta dels Foceus. L’Escala acollirà durant aquests dies representants de Turquia, Grècia, Itàlia i França en el marc d’un simposi dedicat a aquest nou projecte cultural, reforçant encara més la projecció internacional del Triumvirat.
Servei gratuït de carrilet entre La Platja i el MAC-Empúries
A més, per facilitar la mobilitat entre els diferents espais, s’habilitarà un servei gratuït de carrilet entre La Platja i el MAC-Empúries durant dissabte.
