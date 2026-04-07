Les primeres unitats del nou Toyota C-HR+ Electric aterren a Figueres: prova disponible a Noumovil
El nou Toyota C-HR+ Electric comença a arribar a Noumovil Figueres amb una proposta que combina disseny, autonomia, tecnologia i un nou pla de finançament pensat per facilitar l’accés a la mobilitat elèctrica a Figueres i a l’Alt Empordà
Jaume Puig
La mobilitat elèctrica continua guanyant pes i Toyota fa un nou pas endavant amb l’arribada de les primeres unitats del Toyota C-HR+ Electric, un model que ja desperta interès entre aquells conductors que busquen un vehicle amb personalitat, tecnologia i una autonomia preparada per al dia a dia i per a trajectes més llargs.
A Noumovil Figueres, concessionari oficial Toyota a Figueres i a l’Alt Empordà, aquesta novetat representa l’arribada d’un model especialment rellevant dins la nova ofensiva elèctrica de la marca. El Toyota C-HR+ Electric recull l’essència d’un dels noms més reconeixibles de Toyota i la projecta cap a un futur 100% elèctric, amb una imatge molt atractiva, una concepció moderna de l’espai interior i una proposta comercial que el fa encara més interessant.
Toyota C-HR+ Electric: més disseny, més tecnologia i més autonomia
El nou Toyota C-HR+ Electric ha estat pensat per a aquells clients que volen fer el salt a l’elèctric sense renunciar a prestacions, confort i versatilitat. Manté una silueta impactant, amb un estil clarament inspirat en el món coupé crossover, però suma una nova arquitectura elèctrica que li permet oferir una experiència de conducció més refinada, silenciosa i eficient.
Entre els grans arguments del model destaca la seva autonomia. La versió amb bateria de 77 kWh i tracció davantera pot arribar fins als 607 km d’autonomia, una xifra que situa el vehicle com una opció molt competitiva per a aquells conductors que busquen un cotxe elèctric a Figueres amb capacitat real per afrontar tant la mobilitat urbana com els desplaçaments habituals per carretera.
Per a qui prioritzi un nivell superior de prestacions, el model també es presenta amb una versió AWD de fins a 343 CV, amb tracció total i una resposta especialment potent. Així, el nou Toyota C-HR+ Electric no només destaca per eficiència, sinó també per dinamisme i capacitat de resposta.
Un vehicle pensat per a la nova mobilitat de l’Alt Empordà
El nou C-HR+ Electric no està pensat només per circular per ciutat, és una proposta molt adequada per a una mobilitat diversa com la que exigeix el territori: trajectes quotidians entre municipis, desplaçaments laborals, escapades de cap de setmana o connexions habituals amb Girona i Barcelona.
A això s’hi suma la possibilitat de càrrega ràpida, que permet recuperar del 10% al 80% de la bateria en aproximadament mitja hora, un aspecte fonamental per reforçar la comoditat d’ús. Toyota també posa l’accent en la gestió eficient de la bateria i en un plantejament tecnològic orientat a fer més fàcil el pas cap a l’electrificació.
Les principals característiques del Toyota C-HR+ Electric
Un dels punts forts del nou model és que combina estètica i funcionalitat. El vehicle presenta una línia exterior moderna i molt reconeixible, amb un frontal net, una signatura lumínica molt marcada i una silueta esportiva que reforça el seu caràcter diferencial.
A l’interior, el Toyota C-HR+ Electric ofereix un entorn més ampli, confortable i digital. Disposa d’una gran pantalla multimèdia de 14 polzades, connectivitat avançada, espai ben resolt per als ocupants i un maleter de 416 litres, fet que el converteix en una opció interessant tant per a ús personal com familiar.
El model també reforça la seva proposta en matèria de seguretat i assistència a la conducció, amb una dotació molt completa de sistemes avançats i amb la filosofia de Toyota de posar la tecnologia al servei del confort i de la tranquil·litat al volant.
Preu Toyota C-HR+ Electric: una proposta més competitiva
Un dels aspectes més destacats és el preu. L’arribada de les primeres unitats del Toyota C-HR+ Electric ve acompanyada d’una proposta econòmica que ajuda a acostar el vehicle a un públic més ampli.
El model es posiciona com una alternativa especialment atractiva dins del segment dels SUV elèctrics, amb una relació molt equilibrada entre disseny, autonomia, equipament i tecnologia. Això fa que el nou Toyota C-HR+ Electric a Figueres no sigui només una novetat de producte, sinó també una oportunitat real per a aquells clients que estaven esperant el moment adequat per passar-se a l’elèctric.
El gran argument comercial: nou pla de finançament Toyota
Més enllà del vehicle, un dels grans reclams del moment és el nou pla de finançament Toyota, que contribueix a fer molt més accessible aquesta nova proposta elèctrica.
Aquest sistema permet accedir al nou Toyota C-HR+ Electric amb una fórmula de quota mensual que facilita la planificació de la despesa i aporta més comoditat al client. A més, el finançament s’acompanya d’avantatges que reforcen la tranquil·litat de compra, com el manteniment i la garantia inclosos durant diversos anys.
Noumovil Figueres, punt de referència per descobrir el nou Toyota elèctric
Amb l’arribada de les primeres unitats, Noumovil Figueres es consolida com un dels punts de referència per conèixer de prop aquesta nova etapa de Toyota. Per a aquells conductors que vulguin veure el vehicle, descobrir-ne els acabats, informar-se sobre autonomia, tecnologia i opcions de compra, el concessionari ofereix l’oportunitat de fer aquest primer contacte amb un dels llançaments més destacats del moment.
El Toyota C-HR+ Electric arriba per convèncer no només aquells que ja estaven decidits a apostar per l’elèctric, sinó també tots els qui buscaven un model amb disseny, imatge, autonomia, equipament i una proposta econòmica competitiva.
Per això, l’arribada del nou Toyota C-HR+ Electric a Figueres no és només l’entrada d’un nou model al mercat. És també la confirmació que la mobilitat elèctrica ja és una opció real, atractiva i cada vegada més accessible per als conductors del territori.
Descobreix el nou Toyota C-HR+ Electric a Figueres
Si busques informació sobre el nou Toyota C-HR+ Electric a Figueres, vols conèixer-ne les versions, l’autonomia, l’equipament o les opcions de compra i finançament, ja et pots adreçar al concessionari oficial Toyota de Figueres.
L’equip de Noumovil Toyota Figueres t’ajudarà a descobrir tots els detalls del nou SUV elèctric de Toyota i t’assessorarà sobre el nou pla de finançament, les condicions disponibles i les opcions que millor s’adaptin a les teves necessitats.
Noumovil Toyota Figueres
Carretera de Roses, 49 · 17600 Figueres
+34 972 50 12 61
vendes@noumovil.cat
