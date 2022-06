Ocupes de la natura que podem trobar a casa: l’arna índia de la farina

L’arna índia de la farina és una petita papallona nocturna, de menys de 2 cm, fàcil de reconèixer per les seves ales de dos colors. Totes les arnes o papallones nocturnes tenen colors grisosos, ja que de nit, no calen colors estridents. Aquesta arna, en concret, té la meitat superior de les ales de color gris groguenc i la part inferior de color bronze, amb bandes negres.

Quan arriba el bon temps, és habitual en les cases (potser en els pisos és una mica més difícil trobar-les) veure-les volar per la cuina, sigui en obrir el rebost o un armari on hi hagi aliments emmagatzemats. I és que, com que són nocturnes, es poden colar per les finestres obertes, i arribar a colonitzar el rebost sense que ens n’adonem.

La femella pon els ous sobre els aliments rics en hidrats de carboni, com l’arròs, pa sec, pasta, farines, i també en els fruits secs, la xocolata i fins i tot en els alls. La larva fa uns 12 mm com a molt, i és de color groguenc amb el cap color cafè.

El cicle biològic de l’arna índia es completa en uns 25 o 30 dies, i cada femella pot posar entre 100 i 300 ous sobre els aliments! Això vol dir que si tenim arnes al rebost i no fem res per evitar-ho, ens podem trobar amb una veritable infestació de papallones.

Les larves de les arnes es poden trobar en llocs sorprenentment ben segellats, com pots de vidre o de plàstic. Simplement, és que aquests aliments han estat, en algun moment, exposats a l’aire lliure, o els pots estaven mal tancats, i les femelles han pogut pondre els ous a dins, sense que ens n’adonéssim.

Les larves van menjant la farina o els grans que troben en grans quantitats en el rebost tot fent galeries dins el pot o envàs. El millor és llençar tot el contingut, ja que l’aliment estarà contaminat amb excrements i restes de la seda que fabriquen.

A sota la tapa del pot, en els doblecs dels paquets de farina o de pasta, de vegades podem trobar els capolls fets per les larves, que es van transformant en papallones, la forma adulta de l’arna.

A la tardor, les papallones desapareixen, però les larves passen l’hivern en aquesta forma d’eruga, dins dels pots dels aliments. Per això, si no hem fet una bona neteja del rebost, en tornarem a tenir a la primavera, i les papallones aniran a colonitzar els rebosts dels nostres veïns.

Els depredadors naturals de l’arna índia quan es troba en forma de papallona són els ratpenats i els dragons que també treballen de nit.

L’arna índia de la farina té de nom científic Plodia interpunctella i no és l’única arna que podem trobar al rebost: tenim l’arna mediterrania de la farina, l’Ephestia kuehniella, que té les ales més blanquinoses, i l’arna bruna del menjar, la Pyralis farinalis, molt menys freqüent que les altres dues, amb ales de dibuixos ondulats de colors marrons. Totes tres pertanyen a la família Pyralidae, dins l’Ordre dels Lepidòpters, les papallones. Pyralidae prové del grec, i fa referència a un insecte mític que es pensava que vivia dins el foc!