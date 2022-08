Usuaris gironins de Renfe: «Molt bé els abonaments gratuïts, però que arreglin els retards»

Apartir del 24 d’agost, els viatgers que utilitzen Renfe de forma recurrent podran accedir als abonaments gratuïts promesos pel Govern espanyol, que seran vàlids entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. Abans, però, cal haver-se registrat a través d’una web, cosa que ja han fet 200.000 persones arreu de l’Estat, segons ha explicat la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Els viatgers gironins consultats per Diari de Girona veuen amb bons ulls la iniciativa, però creuen que abans és imprescindible acabar amb els retards que massa sovint pateixen els trens.

Així ho veu l’Èric Forés, viatgers ocasional entre Girona i Barcelona. «Està molt bé que ofereixin abonaments gratuïts, però el primer que haurien de fer és arreglar el tema dels retards, perquè si hi ha problemes a Barcelona, n‘hi ha a tot arreu», lamenta, i vaticina que amb Renfe pot passar el mateix que amb l’autopista: «Quan siguin gratis, els trens aniran molt més plens, si la gent no es desanima pel tema dels retards», assenyala.

Una opinió similar té la Patricia Espinoza, que també viatja de Girona a Barcelona per trobar-se amb la seva parella. La idea dels abonaments li sembla «genial», però assegura que, fins ara, les seves experiències amb Renfe no han estat massa positives: «Fins i tot un dia, fa cinc mesos, ens vam quedar tirats a Maçanet per un arbre caigut a la via, i no ens van oferir cap solució. Vam estar allà tancats fins a les tres de la matinada i no ens van oferir cap transport alternatiu», recorda, tot afegint que sh’a trobat amb retards de més de dues hores en altres ocasions. És per això que també veu prioritari solucionar el tema dels horaris.

En Jordi Maldonado, de Girona, es mira la proposta amb un cert recel. «És una mica un enganyabobos, perquè la mesura té lletra petita i no tothom hi podrà accedir», assenyala. Per exemple, el fet que hi hagi un mínim de viatges mensuals -per assegurar-se que l’utilitzen passatgers habituals- farà que «vagi bé per als que treballen a Barcelona, però no pels que, com jo, hi anem de tant en tant», assenyala.

L’Enric Manresa, veí de Sabadell però que es troba a l’estació de Girona després d’haver passat uns dies a Llançà, és un dels que sí que l’utilitzarà per anar a treballar. Cada dia ha de fer el trajecte entreSabadell i Terrassa, explica, fet que li costa uns 54 euros al mes. Per això, creu que aquesta serà una bona mesura, tot i que lamenta que sigui només per quare mesos. A més, creu que és necessari treure cotxes de la carretera, perquè «ara mateix se’n veuen molts a tot arreu».

L’Íngrid Díaz només agafa el tren de tant en tant, per anar de Girona a visitar la seva família a Figueres, de manera que no n’és una usuària habitual, però tot i això creu que la nova mesura serà bona per incentivar el transport públic, cosa que veu molt necessària: «Si ha de servir per reduir la contaminació i ajudar el medi ambient, serà una molt bona iniciativa», considera. També recorda els seus temps d’estudiant, en què sí que agafava molt el tren, i com hauria agraït poder tenir una ajuda d’aquest tipus.

Finalment, l’Imma Planelles, que sí que és estudiant i va de Girona a Barcelona, explica que agafa molt el tren perquè no té cap altra manera darribar a la ciutat comtal. En el seu cas té descompte, però tot i això es mostra satisfeta que l’abonament pugui ser més barat o fins i tot gratuït. «Al final, el tren compleix la seva funció. A vegades sí que va amb retard, però no és l’habitual», apunta.