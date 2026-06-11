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Sopars a la fresca els caps de setmana d’estiu al restaurant Pa Volador

Es podran gaudir del 3 de juliol al 5 de setembre

Nits d'estiu al Pa Volador.

Nits d'estiu al Pa Volador. / Pa Volador

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Redacció

Redacció

Figueres

El restaurant El Pa Volador, de Vilatenim, obre les nits de divendres i dissabte d’estiu i organitza sopars a la fresca a l’espectacular terrassa del jardí principal. Els comensals poden gaudir del bon menjar al costat de la piscina ornamental, davant la Masia Pagès, del segle XVI.

L’establiment ofereix aperitius i una carta de cuina empordanesa, elaborada amb productes de temporada i amb propostes acurades. Les nits d’estiu a la fresca començaran el 3 de juliol i se’n podrà gaudir fins al 5 de setembre.

Les reserves es poden fer a través del correu electrònic info@elpavolador.com; per telèfon, al 972 509 804, o per WhatsApp, al 606 655 377.

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