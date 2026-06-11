Contingut patrocinat
Sopars a la fresca els caps de setmana d’estiu al restaurant Pa Volador
Es podran gaudir del 3 de juliol al 5 de setembre
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El restaurant El Pa Volador, de Vilatenim, obre les nits de divendres i dissabte d’estiu i organitza sopars a la fresca a l’espectacular terrassa del jardí principal. Els comensals poden gaudir del bon menjar al costat de la piscina ornamental, davant la Masia Pagès, del segle XVI.
L’establiment ofereix aperitius i una carta de cuina empordanesa, elaborada amb productes de temporada i amb propostes acurades. Les nits d’estiu a la fresca començaran el 3 de juliol i se’n podrà gaudir fins al 5 de setembre.
Les reserves es poden fer a través del correu electrònic info@elpavolador.com; per telèfon, al 972 509 804, o per WhatsApp, al 606 655 377.
- És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
- La Generalitat obre un expedient al càmping de Cadaqués arran d'una inspecció que va fer l'Ajuntament
- Una família britànica ofereix gairebé 69.000 euros a l’any per cuidar el seu gos i viure a la seva finca
- La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
- Fracàs
- Les vetlladores escolars som les grans oblidades i treballem en situacions precàries, externalitzades i invisibilitzades
- Del golden al gos d'aigua: els millors gossos per conviure amb nens
- Lleó XIV arriba a Catalunya amb una creu vinculada a l'Empordà: conté relíquies d'un bisbe executat a Pont de Molins
Sílvia Ripoll (Junts): "Assumiré l'alcaldia de Roses amb bona entesa entre els tres grups de Govern"
Can Martí, carns, embotits i elaborats artesans per celebrar Sant Joan
Contingut patrocinat