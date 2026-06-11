La Llotja de Roses un menú degustació per descobrir la cuina de mar contemporània
Al capdavant de la Llotja de Roses hi ha Arnau Curiel que aposta per una gastronomia creativa
La Llotja de Roses és una proposta gastronòmica que posa el mar al centre de l’experiència. El restaurant presenta el seu menú degustació de la mà d’Arnau Curiel, cap de sala i sommelier, i Mauricio Sánchez, xef executiu. Es tracta d’una proposta formada per 15 plats, tots elaborats amb producte de mar, pensats i ordenats per oferir un recorregut equilibrat i una experiència completa al comensal. El menú es complementa amb un celler de més de 450 referències.
El celler és un altre dels grans atractius del restaurant i inclou vins de la DO Empordà, d’altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat, així com una selecció internacional amb especial protagonisme de la DO Bourgogne.
El restaurant, situat al carrer Moll Comercial, 20, al Port de Roses, ocupa un edifici recentment restaurat que combina modernitat, calidesa i una connexió directa amb l’entorn marítim. Aquest vincle amb el port i amb la llotja és un dels trets que defineixen la seva cuina.
Producte fresc
Arnau Curiel ha heretat la passió i l’ofici familiar i ha construït una manera pròpia d’entendre la gastronomia. Format a l’Escola d’Hostaleria de Girona sota la tutela de Josep Roca, aposta per una cuina creativa, elegant i vinculada al mar, que evoluciona amb cada estació i dona protagonisme al producte fresc.
Pel que fa a la seva carta, un dels plats més emblemàtics és el coulant de gamba, una de les senyes d’identitat del restaurant. També inclou propostes com el caneló de llamàntol, que reflecteixen una cuina marinera amb tècnica, sensibilitat i sabor.
El compromís amb la proximitat és un dels pilars de La Llotja de Roses. "Cada dia anem a la llotja de Roses per seleccionar el millor peix fresc, el de veritat", explica Curiel. Aquesta relació directa permet treballar amb producte de primera qualitat.
Podeu seguir el restaurant a Instagram a @lallotjaroses i fer la reserva al 660 782 775.
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