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El Llonguet de Peralada, coques de Sant Joan artesanes per celebrar la revetlla

L'equip del Llonguet de Peralada amb coques de Sant Joan.

L'equip del Llonguet de Peralada amb coques de Sant Joan. / Juanjo Alfonso / EMP

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Redacció

Redacció

Peralada

El Llonguet de Peralada manté viu l’ofici flequer amb una proposta arrelada a l’Empordà i basada en el treball artesà. Aquesta fleca de llarga tradició familiar s’ha consolidat gràcies a l’elaboració de pans, coques i dolços fets amb productes de qualitat i de proximitat. Al capdavant del projecte hi ha Jordi Porterias, mestre flequer, que va posar en marxa l’obrador amb l’objectiu d’oferir peces úniques, cuinades amb cura i en forn de llenya.

Amb l’arribada de l’estiu i la revetlla de Sant Joan, El Llonguet torna a posar el focus en un dels productes més esperats de la temporada: les coques de Sant Joan. A la clàssica coca de crema, fruita confitada i pinyons, s’hi sumen altres opcions com la de cabell d’àngel o la de nata. També es poden trobar en diferents formats, des de peces individuals fins a coques mitjanes o grans, pensades per compartir.

Des de l’obrador recomanen fer l’encàrrec amb antelació a les seves botigues de Figueres, al carrer Vilamaniscle, Nau 3-9, telèfon 872 019 103, i de Peralada, a la plaça del Carme, 4, telèfon 972 538 989. Per a més informació i compra en línia, també es pot consultar la seva nova pàgina web: www.llonguetdeperalada.com.

El Llonguet ofereix una àmplia selecció de pa artesà i brioixeria. Entre les seves especialitats destaquen el pa 1919, reconegut a la Ruta del Bon Pa, l’Angelina i el Pa de Tramuntana. La fleca també elabora coques per a diferents ocasions, així com croissants, ensaïmades i altres productes dolços i salats.

La filosofia de l’establiment passa per respectar el producte i cuidar la salut dels clients. "Creiem que amb confiança, esforç, constància i treball en equip podem aconseguir un bon resultat i sorprendre el món amb els nostres productes i la nostra qualitat", explica Jordi Porterias, que defensa una manera de fer basada en l’ofici, la proximitat i la qualitat.

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