El Llonguet de Peralada, coques de Sant Joan artesanes per celebrar la revetlla
El Llonguet de Peralada manté viu l’ofici flequer amb una proposta arrelada a l’Empordà i basada en el treball artesà. Aquesta fleca de llarga tradició familiar s’ha consolidat gràcies a l’elaboració de pans, coques i dolços fets amb productes de qualitat i de proximitat. Al capdavant del projecte hi ha Jordi Porterias, mestre flequer, que va posar en marxa l’obrador amb l’objectiu d’oferir peces úniques, cuinades amb cura i en forn de llenya.
Amb l’arribada de l’estiu i la revetlla de Sant Joan, El Llonguet torna a posar el focus en un dels productes més esperats de la temporada: les coques de Sant Joan. A la clàssica coca de crema, fruita confitada i pinyons, s’hi sumen altres opcions com la de cabell d’àngel o la de nata. També es poden trobar en diferents formats, des de peces individuals fins a coques mitjanes o grans, pensades per compartir.
Des de l’obrador recomanen fer l’encàrrec amb antelació a les seves botigues de Figueres, al carrer Vilamaniscle, Nau 3-9, telèfon 872 019 103, i de Peralada, a la plaça del Carme, 4, telèfon 972 538 989. Per a més informació i compra en línia, també es pot consultar la seva nova pàgina web: www.llonguetdeperalada.com.
El Llonguet ofereix una àmplia selecció de pa artesà i brioixeria. Entre les seves especialitats destaquen el pa 1919, reconegut a la Ruta del Bon Pa, l’Angelina i el Pa de Tramuntana. La fleca també elabora coques per a diferents ocasions, així com croissants, ensaïmades i altres productes dolços i salats.
La filosofia de l’establiment passa per respectar el producte i cuidar la salut dels clients. "Creiem que amb confiança, esforç, constància i treball en equip podem aconseguir un bon resultat i sorprendre el món amb els nostres productes i la nostra qualitat", explica Jordi Porterias, que defensa una manera de fer basada en l’ofici, la proximitat i la qualitat.
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