Can Martí, carns, embotits i elaborats artesans per celebrar Sant Joan
Embotits, formatges i elaborats per compartir les festivitats de l’estiu
Amb l’arribada de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, les trobades amb amics i família tornen a omplir terrasses, jardins i taules a l’aire lliure. Per garantir una celebració amb bon gust i producte de confiança, Can Martí, al carrer Besalú de Figueres, és una aposta segura per als amants de la carn, els embotits i els elaborats artesans.
Fundada l’any 1986 per la família Giró Oriol, aquesta carnisseria i xarcuteria s’ha consolidat com un establiment de referència a Figueres i a l’Alt Empordà gràcies a la qualitat del producte, el tracte professional i una manera de treballar vinculada a l’ofici artesanal. A Can Martí hi trobareu carn de vedella, xai, porc i pollastre, ideal per preparar barbacoes de Sant Joan, així com hamburgueses, botifarres, xoriços, enfilats, ales, llom adobat i altres preparats de carn fresca.
Un dels seus valors és la proximitat del producte. El xai és de pastor, del mas la Pujada de Llers, mentre que la vedella i el porc provenen de granges destacades de la comarca. També disposen de porc Duroc, porc ibèric, pollastre de pagès i una gran varietat d’embotits cuits, curats i ibèrics, pernils, formatges i delicatessen per completar qualsevol àpat festiu.
Contacte
A més de l’atenció presencial, Can Martí facilita les comandes per telèfon al 972 510 415 o per WhatsApp al 620 418 704.
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