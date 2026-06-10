El Trànsit, una aposta segura per gaudir de la gastronomia a Figueres
El restaurant Trànsit, situat a l’avinguda Vilallonga, 65, de Figueres, és un espai on la cuina mediterrània, casolana i de proximitat és la protagonista.
A la seva cuina s’hi elaboren arrossos, tapes i plats variats, amb la carn a la brasa com una de les grans especialitats. El local ofereix menús diaris i un ambient acollidor, fet que l’ha convertit en un punt de referència per a molta gent de la zona. Al Trànsit hi trobareu bon menjar, un equip proper, un servei cuidat i una oferta gastronòmica variada, amb una relació qualitat preu immillorable.
El restaurant destaca per la seva àmplia proposta d’esmorzars de forquilla i de menús, tant al migdia com a la nit, els caps de setmana i els dies festius. A més, també ofereix menús per emportar al migdia, de 12.30 a 15.30 hores.
El local és ampli i ideal per fer trobades amb grups. També disposa de diversos menús per a colles, amb opcions adaptades a totes les butxaques.
Per consultar totes les opcions de menú i fer reserves, podeu visitar la seva web, www.restaurant-transit.com, o trucar al 972 674 689. També els podeu seguir a les seves xarxes socials @restauranttransit.
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