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El Trànsit, una aposta segura per gaudir de la gastronomia a Figueres

Exterior del restaurant El Trànsit.

Exterior del restaurant El Trànsit. / El trànsit

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Redacció

Redacció

Figueres

El restaurant Trànsit, situat a l’avinguda Vilallonga, 65, de Figueres, és un espai on la cuina mediterrània, casolana i de proximitat és la protagonista.

A la seva cuina s’hi elaboren arrossos, tapes i plats variats, amb la carn a la brasa com una de les grans especialitats. El local ofereix menús diaris i un ambient acollidor, fet que l’ha convertit en un punt de referència per a molta gent de la zona. Al Trànsit hi trobareu bon menjar, un equip proper, un servei cuidat i una oferta gastronòmica variada, amb una relació qualitat preu immillorable.

El restaurant destaca per la seva àmplia proposta d’esmorzars de forquilla i de menús, tant al migdia com a la nit, els caps de setmana i els dies festius. A més, també ofereix menús per emportar al migdia, de 12.30 a 15.30 hores.

El local és ampli i ideal per fer trobades amb grups. També disposa de diversos menús per a colles, amb opcions adaptades a totes les butxaques.

Per consultar totes les opcions de menú i fer reserves, podeu visitar la seva web, www.restaurant-transit.com, o trucar al 972 674 689. També els podeu seguir a les seves xarxes socials @restauranttransit.

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