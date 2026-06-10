El Senat Casa de Menjar, la cuina catalana de mercat que recupera l’esperit de poble a l'Escala
El bar vol esdevenir un punt de trobar obert tot l’any
El Senat Casa de Menjars, un establiment que neix amb la voluntat de recuperar l’essència dels bars i restaurants de tota la vida. Un espai pensat perquè els veïns hi puguin esmorzar, dinar, compartir una estona de conversa o trobar-se amb amics i familiars al voltant d’una bona taula.
La seva proposta gastronòmica se centra en la cuina catalana de mercat, elaborada amb productes frescos, de temporada i de proximitat. Els plats respecten la tradició culinària del territori i posen en valor els ingredients i els sabors que formen part de la identitat gastronòmica.
L’objectiu d’El Senat és esdevenir un punt de trobada obert durant tot l’any. Un lloc on la gent del poble se senti com a casa i on es recuperi aquella funció social que durant dècades van tenir els bars de poble: ser espais de convivència, relació i comunitat. L’ambient és proper, popular i familiar, amb una atenció cuidada i una cuina honesta que aposta per la qualitat del producte. Des dels esmorzars de forquilla fins als menús del dia i les propostes de temporada, cada plat vol oferir una experiència autèntica i accessible per a tothom.
L’horari és: dimarts i dimecres obert per esmorzar, dinar i a la tarda. Dijous divendres i dissabte esmorzar, dinar, tarda i sopar. Diumenge i dilluns tancat. El local està situat a la Plaça de l’Ajuntament de l’Escala. Cal reservar al 872 206 077. Trobareu tota la informació l’Instagram @elsenatcasademenjars.
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