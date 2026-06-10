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Can Trona, l’esperit de la bona taula a Sant Pere Pescador

Ofereix plats de cuina tradicional i mediterrània

Restaurant Can Trona de Sant Pere Pescador.

Restaurant Can Trona de Sant Pere Pescador. / Arxiu

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Redacció

Redacció

Sant Pere Pescador

El restaurant Can Trona de Sant Pere Pescador, plaça Major, 9; ofereix plats de cuina tradicional mediterrània, peixos, arrossos, pastes i pizzes. Destaca la carn a la brasa cuita amb carbó natural. L’establiment té una àmplia terrassa exterior i prepara menús per a grups. Bon celler i ambient acollidor.

El restaurant disposa d’una àmplia terrassa exterior i de menjadors interiors. En el Pati Blau, el seu jardí amb terrassa podreu escollir entre una àmplia varietat de gin-tònics, mojitos, margarites, caipirinhas i altres còcktails.

Per a més informació podeu trucar al 600 752 623.

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