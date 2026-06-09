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La Nonna, cinc anys posant sabor als matins de Figueres

La història d’un brunch que es va convertir en punt de trobada

Interior de la Nonna Bruch Figueres.

Interior de la Nonna Bruch Figueres. / La Nonna Bruch

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Redacció

Redacció

Figueres

En una ciutat on la tradició culinària empordanesa conviu cada vegada més amb les noves tendències gastronòmiques, hi ha establiments que aconsegueixen trobar l’equilibri perfecte entre ambdues. És el cas de La Nonna Brunch, un local de Figueres que celebrarà cinc anys de trajectòria convertint el brunch en una autèntica experiència social i gastronòmica.

L’establiment va obrir les seves portes amb una proposta que aleshores encara era poc habitual fora de les grans ciutats: esmorzars tardans, plats saludables, cafè de qualitat i una carta pensada per gaudir sense presses. Gairebé cinc anys després, el concepte no només ha consolidat una clientela fidel, sinó que forma part de la creixent cultura del brunch que s’ha estès per Catalunya.

En creuar la porta, el visitant troba un ambient desenfadat i lluminós, on predominen les converses relaxades, les reunions d’amics i aquells que busquen convertir l’esmorzar en el moment més important del dia. La proposta gastronòmica aposta per ingredients frescos i presentacions curoses, combinant receptes internacionals amb tocs mediterranis.

L’èxit del local també reflecteix un canvi. El brunch ha deixat de ser una moda i s’ha convertit en una opció consolidada entre residents i visitants, especialment durant els caps de setmana. El que va començar com una tendència importada ha trobat a Figueres un públic disposat a gaudir d’una gastronomia més informal, flexible i adaptada a nous estils de vida. El restaurant es troba al carrer Vilafant, 35 de Figueres.

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