Càlid Cafè, producte fresc i gastronomia de qualitat a Figueres
L’establiment va ser el guanyador de la Ruta del Tast Surrealista de 2025
Fa més de 20 anys que Càlid Cafèestà dirigit pels germans Puri i Joan Garcia, que han convertit aquest local en un punt de referència a Figueres per als amants de la cuina ben elaborada, fresca i de proximitat. Situat al carrer Pep Ventura, 13, l’establiment es caracteritza per una proposta de cuina de mercat que combina qualitat, gust i una bona presentació en cada plat.
Actualment, Càlid Cafè ofereix un menú de migdia de dilluns a divendres per 19 euros, mentre que els dissabtes i dies festius el menú té un preu de 25 euros.
Tant entre setmana com els caps de setmana, el restaurant també prepara menú per emportar, una opció pràctica per gaudir de la seva cuina a casa. A més, l’establiment obre divendres i dissabte per a sopars. En definitiva el Càlid Cafè és un lloc on menjar bé a partir d’una relació qualitat-preu molt raonable.
Tast Surrealista
El 2025, Càlid Cafè va ser el guanyador de la Ruta del Tast Surrealista 2025, un premi que posa en valor la seva proposta gastronòmica i la confiança dels clients. Aquest 2026 torna a participar en aquesta iniciativa, que se celebra a Figueres del 4 al 14 de juny; amb la tapa Nen geopolític observant
el naixement de l’home nou (cassoleta de sèpia amb carxofes i mandonguilles. La podreu demanar divendres i dissabtes de 20 a 22.30 h.
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