Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Càlid Cafè, producte fresc i gastronomia de qualitat a Figueres

L’establiment va ser el guanyador de la Ruta del Tast Surrealista de 2025

Joan Garcia cuinant al Càlid Cafè de Figueres.

Joan Garcia cuinant al Càlid Cafè de Figueres. / Càlid Cafè

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

Fa més de 20 anys que Càlid Cafèestà dirigit pels germans Puri i Joan Garcia, que han convertit aquest local en un punt de referència a Figueres per als amants de la cuina ben elaborada, fresca i de proximitat. Situat al carrer Pep Ventura, 13, l’establiment es caracteritza per una proposta de cuina de mercat que combina qualitat, gust i una bona presentació en cada plat.

Actualment, Càlid Cafè ofereix un menú de migdia de dilluns a divendres per 19 euros, mentre que els dissabtes i dies festius el menú té un preu de 25 euros.

Tant entre setmana com els caps de setmana, el restaurant també prepara menú per emportar, una opció pràctica per gaudir de la seva cuina a casa. A més, l’establiment obre divendres i dissabte per a sopars. En definitiva el Càlid Cafè és un lloc on menjar bé a partir d’una relació qualitat-preu molt raonable.

Tast Surrealista

El 2025, Càlid Cafè va ser el guanyador de la Ruta del Tast Surrealista 2025, un premi que posa en valor la seva proposta gastronòmica i la confiança dels clients. Aquest 2026 torna a participar en aquesta iniciativa, que se celebra a Figueres del 4 al 14 de juny; amb la tapa Nen geopolític observant

el naixement de l’home nou (cassoleta de sèpia amb carxofes i mandonguilles. La podreu demanar divendres i dissabtes de 20 a 22.30 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Espanya: 'No volem que se sàpiga i vingui més gent
  2. Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
  3. La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar
  4. Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
  5. Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
  6. El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  7. “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
  8. Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7

Càlid Cafè, producte fresc i gastronomia de qualitat a Figueres

Càlid Cafè, producte fresc i gastronomia de qualitat a Figueres

La Nonna, cinc anys posant sabor als matins de Figueres

La Nonna, cinc anys posant sabor als matins de Figueres

La bona cuina de peix i marisc amb vistes sobre la mar d’Empúries

La bona cuina de peix i marisc amb vistes sobre la mar d’Empúries

Bon punt, menjar casolà i de proximitat al cor de Sant Pere Pescador

Bon punt, menjar casolà i de proximitat al cor de Sant Pere Pescador

Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers

Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers

La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius alineats amb les necessitats reals de les empreses

La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius alineats amb les necessitats reals de les empreses

"En els nous habitatges del Parc de les Aigües hem apostat per la qualitat"

"En els nous habitatges del Parc de les Aigües hem apostat per la qualitat"

Els sindicats de professors criden a col·lapsar Barcelona aquest dimarts amb la "vaga del Papa": serà l’última del curs

Els sindicats de professors criden a col·lapsar Barcelona aquest dimarts amb la "vaga del Papa": serà l’última del curs
Tracking Pixel Contents