La bona cuina de peix i marisc amb vistes sobre la mar d’Empúries

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Tenen una carta àmplia de vins de l’Empordà
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Estribor és un establiment acollidor, de cuina casolana marinera i especialitzat en peix fresc, marisc, arròs i tapes variades, tot plegat maridat amb un bon celler de vins de la DO Empordà.
El local també disposa d’un espai de venda de vins i productes exquisits de proximitat. Ara que ja ha arribat l’estiu podreu gaudir dels seus plats a la seva terrassa exterior. Tot això, acompanyat d’un servei agradable i professional que et farà sentir com a casa.
Es recomana reservar taula els caps de setmana. El local està situat al carrer de Gràcia, 77 de l’Escala. Per a fer reserves podeu trucar al 699 176 690. També els podeu seguir a l’Instagram @estribord_restaurant.
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