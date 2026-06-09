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Bon punt, menjar casolà i de proximitat al cor de Sant Pere Pescador

El restaurant ofereix menú diari i de cap de setmana

Els propietaris del restaurant Bon Punt de Sant Pere Pescador.

Els propietaris del restaurant Bon Punt de Sant Pere Pescador. / Bon Punt

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Redacció

Redacció

Sant Pere Pescador

Bon Punt, a Sant Pere Pescador destaca per la cuina casolana, el tracte proper i el producte de qualitat. Situat al carrer del Carme, 8, en un punt fàcil de trobar i amb aparcaments públics a prop, ofereix una cuina elaborada amb producte de proximitat i per una carta variada, amb peix fresc de la badia de Roses, carn a la brasa, arrossos, paelles, tapes i vedella de Girona.

L’establiment també ofereix menús diaris, de cap de setmana i degustacions, amb opcions vegetarianes, veganes i sense gluten, per adaptar-se a tots els gustos. Per reservar, es pot trucar al 972 52 00 44 o escriure a info@bonpunt.com.

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