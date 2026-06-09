La Salle Figueres impulsa dos nous cicles formatius alineats amb les necessitats reals de les empreses
Els nous cicles de La Salle Figueres garanteixen un alt grau d’ocupabilitat i connexió directa amb l’empresa
La Salle Figueres reforça la seva aposta per la formació professional amb la incorporació de dos nous cicles formatius pensats per donar resposta directa a les necessitats actuals del teixit empresarial i social del territori. Els nous estudis, vinculats al sector comercial i al sector de l’atenció a les persones amb dependència, neixen amb una clara vocació pràctica i amb l’objectiu de formar professionals preparats per incorporar-se de manera immediata al món laboral.
Els nous programes s’han dissenyat després d’analitzar les demandes reals de les empreses i dels sectors amb més projecció de futur. Aquesta connexió directa amb el món empresarial permet adaptar els continguts formatius a les competències que avui requereixen les empreses, garantint així una preparació útil, actualitzada i orientada a l’ocupabilitat.
El sector empresarial, de fet, no només participa en l’acollida d’alumnes en pràctiques, sinó que també col·labora activament en l’organització i desenvolupament dels cicles formatius. Empreses i professionals del territori han contribuït a definir els continguts, les competències i les metodologies de treball amb l’objectiu de formar perfils professionals adaptats a les necessitats reals del mercat laboral. Aquesta implicació directa del teixit empresarial representa una aposta clara per la formació dels futurs treballadors i reforça el vincle entre escola i empresa.
Un dels aspectes més destacats dels nous cicles és el model de formació que permet als alumnes combinar l’aprenentatge acadèmic amb pràctiques remunerades en empreses del sector. Aquesta experiència professional facilita que els estudiants adquireixin coneixements reals en entorns de treball actius i incrementa notablement les possibilitats d’inserció laboral immediata un cop finalitzats els estudis.
Des de La Salle Figueres es posa en valor una metodologia educativa basada en la qualitat formativa, l’acompanyament personalitzat i la proximitat amb l’empresa privada. El professorat està format per professionals especialitzats i vinculats directament als sectors productius, un fet que permet traslladar a l’aula les necessitats i dinàmiques reals del mercat laboral. Aquesta connexió constant amb el món empresarial converteix els cicles en una eina efectiva per formar els futurs treballadors que avui demanden les empreses.
A més de la incorporació directa al món laboral, els alumnes que cursin aquests estudis també podran continuar el seu itinerari acadèmic cap a cicles formatius de grau superior i, posteriorment, accedir a estudis universitaris. D’aquesta manera, La Salle Figueres consolida una oferta educativa que combina especialització professional, projecció acadèmica i connexió real amb les oportunitats de futur.
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