Una nova vida per al Circuit dels Arcs de Figueres

L’any 1959 un grup de joves motoristes van encapçalar la Penya Motorista Figueres per a gaudir d’un esport reconegut a la ciutat i, per extensió, a la comarca. La seva història inicialment recau en anys de postguerra en què els mateixos aficionats organitzaven sortides amb motos i també pilotaven en terrenys més o menys aptes per a córrer, així com, «la Muntanyeta», davant de l’actual Motel de Figueres que, anys més tard, es traslladà al Circuit dels Arcs, adherit a darrere del castell de Sant Ferran. De fet, el Moto Club, així es feia dir en un principi el club, es remunta el 1953 com a secció de l’USPEAC amb qui planificaven curses de velocitat en circuits urbans. Arran d’aquestes trobades i dels resultats d’èxit de participació els membres de la Junta, Eduard Clavaguera i Julio Sánchez, decidiren crear l’entitat Penya Motorista Figueres. Les respostes eren tan positives que després de celebrar la primera cursa a les Fires de Santa Creu de Figueres, l’associació començà a programar diverses activitats, fins a ser reconeguts i afiliats amb la Federació Catalana del Motoclisme. D’aquesta manera, arrancaren amb els primers campionats de Catalunya i d’Espanya que, amb els anys i les irregularitats que anava patint, a poc a poc, es desvinculà de la Federació, fins a desaparèixer d’aquesta.

Josep Lagresa, actual president de la Penya Motorista Figueres des del 2018, explica que «la Penya ha abandonat el circuit en els últims anys: només servia per a quatre amics del club i poca cosa més». D’ençà que Lagresa entrà com a vocal i amb la baixa de molts membres de la Junta de la Penya, a excepció d’Enric Arguediu i Esteve Brun, junts es van veure capacitats per a tirar-ho endavant, amb la voluntat de construir una nova junta i adaptar el circuit «malmès» per donar-li accés de nou a les curses de Motocròs, amb l’ajuda del pare d’un dels membres «que té un servei d’excavacions i ens ha permès pagar les reformes còmodament», diu.

El primer circuit de la història de la Penya i també pioner d’Espanya en Motocròs, fou el de «la Muntanyeta», nom que també se li posà a l’original cursa. Més tard, es van comprar els terrenys de darrere del Castell fins a transformar el recent Circuit dels Arcs. Les adaptacions d’aquests requerien moltes inversions econòmiques per arreglar-lo, netejar-lo i preparar-lo amb sorra que havia de ser remullada amb aigua provinent d’un dipòsit, també, en males condicions. En resum, «fer un hort d’un tall de muntanya és molt difícil», manifesta el president. Per a la rehabilitació del circuit s’han trobat diversos entrebancs, el principal, l’econòmic. Per a reactivar-lo ha estat necessari cobrir un deute econòmic el qual la Penya no podia assumir. Però, gràcies a les col·laboracions de membres del club i també d’excompetidors, així com, l’advocat Andreu Moncanut, l’exmotorista de la Penya, Toni Caselles, i l’antic president del club, Josep Costa s’ha pogut saldar i també determinar els límits de la finca. «La Penya estava en un forat i s’havia de pagar un lloguer d’un terreny adjacent al circuit», exposen. Es tracta, doncs, d’una entitat sense ànim de lucre que lluita per un esport minoritari a la ciutat i engegar-lo els ha suposat molts esforços i hores de dedicació per possibilitar el seu funcionament de nou, sense gaires ajudes financeres. Per la seva banda, l’Ajuntament, els donava una subvenció a condició que facturessin 10.000 euros, xifres inassumibles per una associació que acaba de renéixer, cosa que els va obligar a desestimar l’oportunitat. Així, tot i les dificultats, el diumenge 30 d’octubre el Circuit dels Arcs celebrà la Cursa del Campionat de Catalunya «la Lliga», en què van participar motoristes de 5 a 16 anys en les seves diferents categories de Motocròs.

Les previsions de l’any 2023 és impulsar una cursa de Resistència i, una altra, de mototerra, adreçada a persones amb llicència a la Federació Catalana que «es podran fer membres de la Penya i obtindran una reducció en les entrades al circuit», explica Lagresa. A més, «tenim un horari molt flexible pels entrenaments. Si tenim un circuit en condicions, podran entrenar matí i tarda». Tanmateix, la Penya es queixa d’algunes limitacions que no permeten un manteniment curós de les instal·lacions a causa d’alguns veïns del barri de Sant Joan qui entren al recinte amb els seus quads i el malmeten. El president ha intentat negociar-hi «deixant-los venir els dimecres que és quan no hi ha ningú», però el problema persisteix. Així doncs, malgrat que el circuit una vegada fou per a tota mena de ciclomotor, ara és d’ús exclusiu per motocròs. La intenció és reanimar un esport tradicional i oblidat al municipi.