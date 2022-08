Miquel Soler Capel és el coordinador i entrenador del CB Roses. La seva formació acadèmica és en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i actualment està cursant el Màster en Nutrició. A més a més de la seva experiència com a jugador, també s’ha format com a entrenador amb els cursos de la Federació Catalana de Bàsquet.

Format a les categories inferiors del CB Roses, Miquel Soler Capel va començar a jugar amb nens més grans que ell fins que es el club va revifar i va compartir equip amb jugadors de la seva edat. Va anar sumant experiència i minuts a les pistes amb el pas del temps i recorda l’any de júnior, quan el CB Roses competia a interterritorial, com una de les millors etapes. Aquell any el seu entrenador era l’Albert Jorquera, i ell el considera un dels seus referents. Més tard, a l’etapa de sènior va anar a jugar a Figueres amb el CB Adepaf, però la mala sort amb les lesions el va apartar de les pistes. La temporada 2016-2017 fitxa per l’Escala on van pujar a 1a Catalana. Al cap d’un temps decideix deixar de jugar i tornar al club de la seva vida, el Roses. Actualment, la seva motivació és la coordinació del club i la feina d’entrenador.

Quants equips tindreu l’any que ve a Roses, Miquel?

Tindrem 11 equips masculins i 2 de femenins. Malauradament, no podrem fer el júnior que teníem pensat... Era un equip amb pocs efectius i hem decidit no tirar-lo endavant.

Una decisió així no és fàcil, però segurament és encertada...

Sí, exacte. Òbviament, a tothom li agrada competir, però s’ha de tocar de peus a terra i has de ser conscient de la problemàtica que pots tenir si no fas bé les coses. Hem de tenir en compte que som un club formatiu, que hem de traslladar els valors de l’esport, la vida saludable, els bons hàbits, la millora personal, i evidentment la competitivitat, però creiem que és fonamental millorar en el bàsquet passant-ho bé.

És una bona manera de veure-ho, cal saber ser exigent però amb un criteri constructiu, no?

Sí, exacte. Has de saber adaptar el registre de cada equip, i has de saber veure com responen els jugadors i jugadores. Hi ha equips que et sorprenen, potser al principi ets més caut, però si els apretes una mica més el seu marge d’aprenentatge és molt gran i pots continuar avançant més del que et pensaves... A vegades també et pot passar al revés. Amb l’experiència i els anys ho vas veient i sempre aprens coses.

Entrenar li agrada molt, es nota quan parla...

Sí, soc un friqui, m’he format molt i ho continuo fent... Veient clínics i vídeos. Sempre m’han insistit molt a saber per què fas les coses a la pista. Has de ser proper amb els teus jugadors, els has de donar solucions, per poder justificar la teva manera de fer, també s’ha de saber escoltar als altres.