Les gimnastes Judith Carrasco i Helena Colinas estan a punt per al pas següent

Judith Carrasco i Helena Colinas exhibeixen el seu talent amb el nom de Silver and Gold, la seva disciplina artística és una mescla de circ, dansa i gimnàstica rítmica que no passa desapercebuda per ningú amb gust per la cultura i l’espectacle. Tot i això, aquí a Catalunya i a Espanya no hi ha gaire tradició per aquesta disciplina i les dues esportistes figuerenques sovint han de fer mans i mànigues per poder tirar endavant el seu projecte vital.

Aquesta parella artística amb el nom de Silver and Gold va començar ara fa gairebé 7 anys i a poc a poc van anar creixent i fent-se conegudes. Judith Carrasco, nascuda a Figueres l’any 1998, havia fet gimnàstica rítmica des de ben petita al club CGR Figueres. Quan era adolescent va decidir buscar altres disciplines que fins al moment no havia conegut, i afrontar nous reptes. Un dia va trobar un cartell a Figueres que anunciava un càsting de teatre «jo era molt introvertida, tenia molta vergonya i vaig estar a punt de no anar-hi el mateix dia». Per sort, ho va fer, va aprofitar l’oportunitat i ara n’està contenta: «Em vaig llençar a la piscina sense saber si hi havia aigua». En aquell càsting, al qual gairebé no es presenta la Judith Carrasco hi va conèixer la seva futura companya. Al jurat del càsting hi havia Helena Colinas. «Era la noia que m’avaluava aquell dia, uns anys més tard seria la seva companya fent aeris», comenta Judith Carrasco, la qual diu que, amb el pas del temps, ha vist com la seva passió s’ha fet realitat. Ràpida entesa entre les dues Arran d’aquell dia al càsting, la Judith i l’Helena es van assabentar que ambdues formaven part del Projecte Dansa, però no s’hi havien vist mai, no coincidien els mateixos dies d’assaig i aquell dia es van posar d’acord. Al cap d’un temps, van començar a fer duo en aeris, «la connexió va ser immediata, sona molt màgic, però va ser així, vam pensar que havíem de fer alguna cosa juntes» comentava la Judith. Poc temps després comença la variant esportiva de la parella artística. Els aeris és una disciplina força desconeguda en l’àmbit català i espanyol i el duo va investigar pel seu compte. L’any 2018 van inscriure’s al campionat d’Eslovàquia. Sense haver-ho fet mai, van enviar un vídeo en línia on un jurat els avaluava dins una categoria, van tenir èxit i van ser seleccionades per competir mundialment representant a Espanya, van quedar en sisena posició. Durant aquells anys, hi havia hagut una Federació Espanyola que englobava la seva competició, però durant aquells primers anys l’Helena i la Judith es van quedar desemparades sense cap entitat que les representés. Actualment, les ha acollit la Federació Catalana de Ball Esportiu. L’any següent també van competir representant a Espanya a Praga als Campionats Europeus en modalitat de cèrcol aeri individual i doble, no obstant això, amb l’aturada per la Covid tot s’ha complicat més. Les principals competicions són a Rússia i amb l’actual situació el risc és molt gran. A més a més d’aquesta situació, les dificultats per trobar patrocinis i institucions i empreses que les ajudi econòmicament tot es fa més difícil. Un camí de superació Totes dues s’han esforçat molt per arribar fins aquí i tenen clar que sense aquest treball no n’hi hauria prou, però aquest problema no és el mateix a altres països. «Això està molt bé i pot semblar una història molt bonica i motivadora, tanmateix, arriba un moment que t’indignes, hi ha altres esports que reben moltes ajudes, futbol, bàsquet, tenis... per què nosaltres no?», explicava Judith Carrasco.