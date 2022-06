El Selvatans dona la sorpresa a la Copa Catalunya Amateur

El Selvatans guanya el primer partit de la Copa Catalunya Amateur com a campió del grup 30 de 4a Catalana en el duel altempordanès contra el Viladamat, campió de 3a del grup 17. El partit es va disputar al Camp de Futbol Municipal de Selva de Mar, el diumenge a la tarda.

El Viladamat va dur la iniciativa del partit, però no es va poder endur la victòria. Els locals un equip amb les idees molt clares, van aprofitar bé les seves ocasions, endurint el partit i jugant el seu joc directe amb què s’ha caracteritzat tota la temporada. Al minut 40 de joc Bruses avançava al Selvatans, però poc després Joel Casado feia l’empat des dels onze metres a dos minuts del descans. Tornant dels vestuaris, l’equip de Joan Mallart Romero sortia intens i agafava la iniciativa al marcador amb el seu joc directe amb un altre gol de l’incombustible Romà Bruses, també de penal. Al minut 64, Sergi Pagès Subirana posava el definitiu 3-1 al marcador.

De moment no es coneix quin rival s’haurà d’enfrontar l’equip de La Selva de Mar en aquesta Copa Catalunya Amateur que disputen els equips campions de totes le categories regionals de Catalunya. Joan Mallart Romero ha estat l’entrenador que ha portat l’equip de Selva de Mar a 3a Catalana aquesta temporada aconseguint un ascens esperat. Aquesta ha estat la seva tercera temporada al capdavant de l’equip. «Abans de la pandèmia no podia entrenar per raons laborals, va ser en Romà Bruses el que em va animar a tornar a les banquetes». La temporada passada van quedar a la cua de la classificació, enguany han pujat a tercera després de fer una molt bona temporada. L’equip va comptar amb algunes incorporacions concretes que han donat l’impuls necessari per pujar de categoria. L’equip és una barreja de jugadors joves i gent amb experiència, com és el cas de Romà Bruses, l’ànima de l’equip, i encarregat de refundar el club l’any 2006. «Si un jugador de 45 anys ha de marcar més de 20 gols per temporada, no es pot retirar de cap de les maneres» Ens comentava Mallart la setmana passada. El seu entrenador ens explicava que des del club s’ha treballat molt per poder tirar endavant i «en Romà n’és el principal responsable, la seva determinació ha estat clau perquè aquest club funcioni».