El Sots21 del Bàsquet Roses guanya el Campionat de Catalunya jugant a casa

L'equip del Sots21 de Bàsquet Roses es va proclamar el diumenge 5 de juny campió de Catalunya de Nivell A. El jugadors entrenats per Cinto Berta van disputar un gran torneig organitzat al seu pavelló. Dissabte es jugaven les semifinals i el primer partit els verds es desfeien del CB Ramon Llull en un partit intens (69-78). El partit arribava a la mitja part amb el marcador favorable al Roses 29-42, però un mal tercer quart en el qual els rosincs encaixaven 27 punts donava la volta al marcador i l’equip de Barcelona es posava per davant. Una bona defensa a l’últim quart i un parcial de 13-23 servia per tirar el partit endavant i passa a la final.

Diumenge es disputava la final contra el Mataró Parc Maresme BOET, “Un rival potent que no posaria les coses fàcils en cap moment” comentava en Simon Rodríguez membre de la junta després de presenciar la segona semifinal. El BOET Mataró havia guanuyat clarament al Bàsquet Baix Gaià - CBA el dissabte (58-95). El pavelló de Roses era una olla a pressió i el partit contra els del maresme es preveia intens i travat des de l’inici. Els dos equips mantenien un bon ritme en atac i s’arribava al descans amb el resultat de 42-35. Al tercer quart el ritme ofensiu dels dos conjunts baixava. Un bon últim quart donava la victòria als de Roses. L’equip campió ha estat forma per: Yeray Guerrero, Marc Abad, Marc Font, Pol Plana, Oriol Sot, Joan Gelabert, Ramon Santaren, Joan Reda, Genís Donat, Narcís Torrent, Daniel Santos, Pau Gratacós.