Les beques tennístiques als Estats Units: «l’única solució»

Els dos tennistes altempordanesos Carla Ramonet i Hugo Ruiz partiran l’agost vinent a estudiar i competir als Estats Units. Tant un com l’altre, aniran amb una beca que els permetrà estudiar i jugar a un alt nivell de tennis al mateix temps. Estudiaran a la Lincoln Memorial University, situada a Tennessee i competiran a la NCAA D2. Ja han firmat un contracte de quatre anys de duració. Ramonet i Ruiz expliquen el funcionament, la raó per la qual marxen i tot el que cal saber per anar a estudiar i competir als Estats Units.

Parlant pel motiu pel qual han pres aquesta important decisió, Carla Ramonet afirma que marxa als Estats Units per poder combinar un alt nivell de tennis amb els estudis superiors. Aquesta és «l’única solució», ja que «aquí és pràcticament impossible. Acadèmicament parlant, no et faciliten res, en canvi, als Estats Units, veuen els esportistes d’una altra manera, et posen professors de repàs si tens moltes competicions; t’ho faciliten tot per així poder combinar les dues coses», confirma també Hugo Ruiz que afegeix que «aquí et fan triar o tennis o estudis».

Per la seva part, la lladonenca estudiarà el que correspondria a un doble grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia. La tennista del Club Tennis Salt reconeix que els seus millors cops són la dreta i el servei i que un dels seus punts forts és ser esquerrana. Utilitza el mot «activació» per definir el seu tennis, ja que considera que «em moc molt a pista. Em poden fer córrer el que vulguin, que gairebé sempre arribaré». D’una altra banda, el provinent de Castelló d’Empúries i jugador del Club Tennis Figueres estudiarà enginyeria civil. L’estil de joc d’Hugo es pot comparar al de l’ex-tennista David Ferrer, ja que ens diu que el seu millor cop és el revés i defineix el seu tennis com a «pesat» perquè «puc aguantar 200 boles per punt, si cal».

Objectius

Els objectius a curta distància d’ambdós tennistes són: «pujar llocs en l’equip per a millorar la beca i tenir les mínimes despeses possibles i guanyar en experiència».

Quan parla dels objectius a llarga distància, Carla apunta que «ara mateix, no contemplo la possibilitat de ser professional. No és la meva meta». Tot i això, Carla acaba dient que, «si mai se’m presenta l’ocasió, per què no?». Per l’altra part, Hugo tampoc té un propòsit clar a llarg termini, ja que explica que «ser professional és complicadíssim si vols estudiar al mateix temps. Però, per què no viure d’això? Com a entrenador o espàrring vull dir». «Però per això faig una carrera, per poder dedicar-me, si vull, a una feina relacionada amb el que estudio» conclou Hugo.

Com funciona?

«Per poder estudiar i competir als Estats Units, hi ha un treball darrere. No és tan fàcil com sembla» diuen Ramonet i Ruiz abans d’explicar el procediment corresponent. «Primer de tot, has de contactar amb una empresa que gestiona les possibilitats que tens per anar als Estats Units i t’explica el procés. En el nostre cas, és Global College» continua la jugadora lladonenca. Subratlla que «després, has de fer dos exàmens: un de nivell d’anglès i l’altre que correspon a la selectivitat americana. A continuació, cal preparar un vídeo demostrant el teu nivell de tennis i has d’enviar un perfil on puguin trobar la teva alçada, el pes, la mà dominant, les notes que tens, etcètera».

La part dels tennistes s’acaba quan envien totes aquestes dades a l’empresa que ho gestiona. És aleshores que l’empresa entra en joc: «L’empresa envia el teu currículum, per dir-ho així, a diverses universitats dels Estats Units que els hi semblen adequades. A llavors els entrenadors de les universitats contacten directament amb tu si els hi interesses, i cadascú tria la universitat que més li convé» explica Carla. Conclou dient que «la beca va variant segons les notes i el rendiment esportiu. Per això deia que el meu objectiu és millorar la beca, perquè, si trec bones notes i bons resultats, la beca podria ser encara més gran».

Entrenaments i estudis d’enginyeria civil

El tennista amb llicència pel Club Tennis Figueres que marxarà per quatre temporades als Estats Units amb els objectius de millorar el seu tennis i estudiar al mateix temps, revela una part del seu programa de l’any vinent realitzat per la Lincoln Memorial University. «Sé que faré entre dues i tres hores de classe al dia. També sé que hauré de sortir tres dies per setmana a córrer a les sis del matí. Finalment, sé que faré una hora i mitja de tennis cada dia, seguida d’una hora de físic i gimnàs. Els caps de setmana seran per descansar o competir» confessa Hugo Ruiz. Per altra banda, Carla Ramonet encara no ha rebut cap informació relacionada amb els seus horaris, però sap que «als Estats Units hi ha una normativa que no permet als alumnes universitaris fer més de dues hores al dia de tennis a pista».