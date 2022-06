Clubs de Figueres lamenten que falten instal·lacions i espais per practicar esport

Les reformes que s’estan duent a terme actualment a l’interior del Poliesportiu Roser Llop serviran per millorar els accessos i les mesures de seguretat d’un poliesportiu que ja té més de 30 anys. Aquesta temporada que ja arriba al final per a la majoria dels clubs, ha estat la de la tornada a la normalitat, per més cansats que estiguem de sentir l’expressió. Una normalitat que també és el dia a dia de molts clubs com el CB Adepaf, el CB Escolàpies, el Patinatge Artístic Figueres CE, el Club Voleibol Figueres i el CH Figueres que després de l’aturada per la pandèmia, veuen com la situació de les instal·lacions de la ciutat no canvia des de fa anys.

La promesa d’un nou pavelló a la ciutat fa temps que es va esfumar. El projecte es va aprovar l’any 2019. L’enfocament ambiciós que s’havia plantejat anys enrere ha quedat paralitzat en aquest mandat. L’any 2019 el CB Escolàpies i el CB Adepaf van organitzar-se perquè Figueres fos la capital del Bàsquet Català, però l’endarreriment en la construcció del tercer pavelló va impossibilitar que la proposta tirés endavant. Els clubs que utilitzen actualment el Pavelló Rafel Mora i el Poliesportiu Roser Llop tenen cada any el mateix problema per organitzar-se, falta espai per tots. El CB Escolàpies té entorn de 270 jugadors entre els equips que competeixen i l’escoleta. «La nostra metodologia i manera de pensar és veure el bàsquet com a vehicle per a la cohesió social» ens comentava en Martí Carbó. El club també fa servir les pistes exteriors, «però a l’hivern o els dies de tramuntana tot és més complicat i hem d’acabar compartint pista amb altres equips del club i això genera una sobresaturació a la pista», afirma el president del Bàsquet Escolàpies. El CB Adepaf que en l’actualitat gestiona la línia masculina del Bàsquet Nord i compta amb un total de 12 equips. Disposar de poques hores de pista també els genera una problemàtica. «La solució que hem trobat és haver de marxar de Figueres per entrenar, fem ús de les pistes de Castelló, de Peralada, de Llançà i de Pont de Molins. Això dificulta la logística familiar dels nostres equips i també ens complica l’organització del dia a dia del club». El Patinatge Artístic Figueres CE té al voltant de 80 esportistes, el seu problema principal, a part d’haver d’entrenar fora de Figueres moltes vegades, són les dimensions de les pistes del Pavelló Vell «depenent de les modalitats en les quals competim, la pista ens queda petita. Entrenem les coreografies en un espai que no és el mateix el dia de la competició», assegura el tècnic i coordinador Aitor Sacristán. No poder augmentar el nombre de sessions d’entrenament també fa que molts patinadors i patinadores no es puguin inscriure al club. El Club Voleibol compta amb 11 equips i al voltant de 140 jugadors i jugadores. Aquest any és impossible pel club entrenar tots a les mateixes instal·lacions, es reparteixen l’espai entre el Roser Llop i la pista del gimnàs de l’Escola Joaquim Cusí Fortunet. «Poder entrenar menys hores de pista al pavelló ens complica les coses a l’hora de competir, estem en inferioritat de condicions respecte a altres equips de les nostres lligues. El volum d’entrenament és clau per poder progressar» assegura Jordi Jaume, president del CVF. No comptar amb suficients instal·lacions esportives és el principal entrebanc per nosaltres a l’hora de créixer com a club. El Club Hoquei Figueres també es troba en la mateixa situació. Amb poc més de 10 anys de la seva creació el club ha crescut moltíssim i les limitacions per entrenar compliquen la seva evolució. L’actual president, Jordi Vidal, lamentava fa uns dies que el seu club es veiés «perjudicat per la falta d’hores de pista».