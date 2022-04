El talent figuerenc de Jana Crespo a l’elit de l’hoquei femení gironí

Aquesta és la història d’una noia que es va enamorar d’un esport, l’hoquei sobre patins, quan tot just tenia quatre anys i anava a l’escola Carme Guasch de Figueres. Aquella activitat extraescolar la va atrapar fins al punt que ara, amb setze anys, Jana Crespo Romero pot dir amb veu alta que ha jugat a l’OK Lliga, l’elit de l’hoquei estatal, amb el club de Girona. La seva progressió ha estat constant i, per això, la Federació Espanyola de Patinatge l’ha cridada en diverses ocasions per anar a trobades tècniques amb altres jugadores destacades de la seva categoria.

Jana Crespo va anar cremant etapes en el Club Hoquei Figueres. L’entitat empordanesa es va vincular amb el Girona Hoquei Club i la relació amb les dues samarretes es va fer estreta, fins al dia que l’equip femení figuerenc que acabava de ser Campió de Catalunya benjamí es va desfer. «Aleshores vaig escollir anar a jugar, definitivament, a Girona. La veritat és que allà em sento com a casa, encara que els meus pares han de fer molts de sacrificis per a portar-me tres o quatre cops per setmana als entrenaments i, després, acompanyar-me en els partits», explica la jove esportista. Com ella, també van ser campiones les figuerenques Alba Judal i Elna Ruano–actualment en el Girona–, Paula Eijo i Queralt Ferré, portera del CHF mixt i del Manlleu.

Nascuda el 2005, ella no és l’única jugadora figuerenca en el Girona. També hi és Mireia Arranz (2004), qui ha seguit una progressió defensant la samarreta blanc-i-vermella jugant l’OK Lliga.

Jana Crespo no sobresurt, precisament, per la seva corpulència. És una noia més aviat menuda, però amb un talent innat amb els patins i l’estic. «És pur nervi, transmet seguretat i determinació», diuen els que l’han vist jugar.

«Des que vaig començar amb l’hoquei, cada vegada hi he trobat més al·licients. Sempre he tingut al costat altres companys i tècnics que m’han ensenyat coses. Soc jugadora d’equip, tinc clar que guanyem i perdem tots, encara que en algun partit hi hagi qui destaqui més que els altres».

Oficialment, juga a l’equip Fem-17 del Girona Hoquei Club. Ja des de la temporada passada va ser convocada per «anar amb les grans», les noies de l’OK Lliga, com les defineix ella mateixa. Assegura que quan hi és no se sent «intimidada», encara que reconeix que les mira «amb molt de respecte». A l’elit va debutar contra el Manlleu, en un partit de Lliga Catalana, amb quinze anys: «No ho oblidaré mai, però sempre miro endavant», diu convençuda.

En el seu currículum hi ha altres dades destacades que donen pistes del seu temperament combatiu, com ara la seva elecció entre les cinc jugadores més destacades, les MVP, del torneig internacional Euro Girls 2022, disputat a Vordemwald, a Suïssa. Va compartir aquest honor amb la seva companya Elsa Salvañà (Girona HC), Estela Rubio i Carla Castro (Cerdanyola) i Eleona Moor (Schweiz).

A casa dels Crespo Romero l’hoquei omple espai amb maletes de material d’un esport que anys enrere els hi era desconegut i que ara els porta a viatjar sovint per la geografia catalana i espanyola. I no només per la Jana, el seu germà Lluc, format a l’Hoquei Figueres i actual jugador del Girona, també acumula alguns èxits destacats, com ara els darrers Campionats de Catalunya i d’Espanya d’alevins al costat dels també figuerencs Elna Ruano i Martí Reñón.

El més important no queda enrere. Jana Crespo estudia Batxillerat a l’Institut Deulofeu. «Puc compaginar l’esport i l’estudi, de moment ho porto bé», conclou mentre prepara la bossa per anar a un altre entrenament.