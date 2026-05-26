50 anys d’història, compromís i servei a la ciutat de Figueres
Aquest any la nostra escola celebra 50 anys de trajectòria educativa. Mig segle dedicat a l’educació dels infants, al compromís amb les famílies i al servei al nostre municipi.
Volem recordar especialment la nostra directora fundadora, Irene Vergés Oriol, que amb esforç, vocació i una gran visió educativa va posar els fonaments d’aquest projecte. Gràcies a la seva dedicació i a la de tots els professionals que han format part del centre al llarg dels anys, l’escola ha crescut, s’ha adaptat als nous temps i ha mantingut sempre la seva essència: educar des del respecte, l’estima i la qualitat.
Actualment, sota la direcció de Pere Palomera Vergés, continuem treballant amb la mateixa il·lusió i responsabilitat, mantenint viu el llegat rebut i mirant cap al futur amb la voluntat de continuar aportant valor a la comunitat educativa de Figueres.
Tanmateix, en un moment tan significatiu com aquest, no podem amagar que ens sentim dolguts pel tracte rebut per part de l’Ajuntament. Després de 50 anys de servei continuat, creiem que la nostra tasca mereix més reconeixement, suport i consideració institucional.
Aquesta situació es fa encara més difícil d’entendre quan percebem que no tots els centres reben el mateix nivell d’exigència ni de supervisió. Ens preocupa que puguin existir situacions d’irregularitat en altres escoles bressol del municipi, i considerem imprescindible que l’Ajuntament garanteixi la màxima transparència, el compliment estricte de la normativa i la igualtat de condicions per a tots els centres. La qualitat educativa, la seguretat dels infants i el respecte a la normativa han d’estar sempre per damunt de qualsevol altre interès. No acceptem pactes amistosos.
Per això la nostra escola no és només un centre educatiu; és part de la història de Figueres, de moltes generacions de famílies i de la construcció del nostre teixit social. Per això, reclamem un tracte just, diàleg i el suport necessari per continuar desenvolupant la nostra feina amb la dignitat que mereix la nostra trajectòria.
Com hem dit, si existeixen escoles bressol al municipi amb llicències d’activitat irregulars o amb el vistiplau administratiu que no compleix estrictament la normativa, és responsabilitat directa de les administracions garantir la legalitat i la transparència. No es pot mirar cap a una altra banda, o haurem d’esperar un disgust per moure’ns.
No acceptarem una doble moral. No acceptarem discriminacions. No acceptarem silencis.
La nostra escola ha complert sempre. Ha invertit en instal·lacions, en personal qualificat i en qualitat pedagògica. Ha estat present en moments difícils i ha sostingut famílies quan ha calgut. I ho ha fet sense privilegis.
Malgrat les dificultats, continuarem. Hem gaudit de la confiança de moltes famílies a les quals donem les gràcies en aquest 50 aniversari. Això ens dona força per continuar molts anys més fent la feina ben feta i amb il·lusió.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Moha Lalouh, alcaldable de Figueres en Moviment: 'No podem normalitzar que hi hagi persones i famílies vivint en cotxes
- El Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a Segona
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives