Les escoles verdes de l’Alt Empordà recullen brossa en una platja de Llançà

La pandèmia va provocar molts canvis, desprogramacions i reprogramacions de diferents activitats habituals de la vida quotidiana i les escoles tampoc se’n van escapar, assumint una gestió amb una excel·lència reconeguda. En aquest sentit, les escoles verdes de l’Alt Empordà van haver de cancel·lar la seva tradicional trobada el 2020 i l’any següent van fer-la online. El passat divendres 3 de juny es va poder recuperar aquesta diada a la població costanera de Llançà. S’hi van desplaçar una seixantena d’alumnes d’entre 6 i 12 anys de sis col·legis diferents: l’Escola de Llers, l’Institut Escola Caritat Serinyana Cap de Creus de Cadaqués, l’Escola de Vilanant, l’Escola Ramon Muntaner de Peralada, La Salle i El Cor de Maria de Figueres.

La trobada va començar amb la benvinguda a la mateixa estació de tren de Llançà i va continuar a la platja del Port amb la presentació de diferents projectes que tenen l’objectiu de preservar el medi ambient de l’Alt Empordà: l’Associació Platges Netes va exposar la seva tasca de manteniment de les platges lliures de plàstic, des de SK Kayak es va presentar el #PADDLEFORPLASTIC que consisteix en el lloguer gratuït d’un kayak a canvi de recollir plàstics, els Pirates del Cap de Creus van donar a conèixer la recerca feta amb la Universitat de Barcelona i Surfing For Science Lab en set punts del litoral català (entre ells el Cap de Creus) per determinar la quantitat i la tipologia de microplàstics que hi ha al mar, l’Institut Botànic de Barcelona va mostrar la seva tasca en la gestió de la problemàtica de les plantes invasores a través del projecte «Life medCLIFFS» i des del Servei Educatiu de l’Alt Empordà es va fer públic el «CorRecull» que és un projecte impulsat per la Fundació Kilian Jornet que, com diu el seu nom, uneix paraula córrer i recollir i, per tant, la pràctica esportiva amb el respecte pel medi ambient.

Infants i mestres van continuar seguint el camí de ronda fins a arribar a la platja de Canyelles, on tots plegats (ben equipats amb guants i pinces) van recollir plàstics, vidres, llaunes, burilles de cigarreta... En poc més de dos quarts d’hora es van treure fins a 5 kg de deixalles de la platja i dels seus entorns, i gairebé la meitat eren plàstics. La trobada va finalitzar amb una reflexió conjunta sobre què fer per millorar aquesta situació arribant a la conclusió que és necessari conscienciar a la població dels problemes que suposa embrutir l’entorn natural. Cristina Gómez, mestra de La Salle Figueres i membre de l’equip docent participant, valora molt positivament la jornada perquè «l’alumnat ha pogut compartir un dia amb altres escoles i conèixer la tasca de diferents entitats, així com el que poden fer ells pel medi ambient», i afegeix que «la conscienciació que han demostrat els infants m’ha deixat fascinada: és una experiència enriquidora per petits i grans».