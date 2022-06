El Fòrum de Treballs de Recerca de Batxillerat de l'Alt Empordà, aparador de 27 projectes

Vint-i-set joves que actualment cursen segon de Batxillerat han estat seleccionats per presentar els seus treballs de recerca en públic, al XII Fòrum de Treballs de Recerca de Batxillerat de l’Alt Empordà. La seu, en aquesta edició, ha estat l’Institut de Llançà i ha estat un any especial, no només perquè es recupera la presencialitat d’aquest acte solemne després de la pandèmia sinó perquè, després de dotze anys, es completa el recorregut per a la celebració del fòrum en els municipis de la comarca on s’imparteix Batxillerat. «Cada edició s’ha fet, volgudament, a un institut diferent de la comarca. Per tant, s’han visitat dotze instituts diferents», expliquen des de l’organització de l’esdeveniment, que aquest any ha estat compartida entre l’Institut de Llançà i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

El Fòrum de Treballs de Recerca es va celebrar el dissabte, 28 de maig, i s’escull aquest dia de la setmana perquè hi puguin assistir les famílies. Des que es va promoure la primera edició del Fòrum de Treballs de Recerca, el 2009, hi ha hagut 257 alumnes seleccionats per presentar en públic les seves investigacions. L’objectiu ha estat sempre incentivar l’esperit de recerca de l’alumnat i donar suport al professorat tutor en la difusió dels treballs. Com a dada curiosa, és remarcable que dels 27 treballs que s’han presentat aquest curs, un total de 21 tenen autoria femenina. L’equip impulsor està integrat, en aquesta edició, per Roser Molins (INS Llançà), Eric Bonet (INS La Jonquera), Jaume Caixàs (INS Castelló d’Empúries), Anna Crusi (Ramon Muntaner), Montserrat Juanola (INS de Vilafant), Quim Moret (Cendrassos), Jordi Roig (El Pedró), Anna Ros (Olivar Gran), Ivan Sáez (Illa de Rodes). Marc Giménez: «Tot comença amb un somni» Marc Giménez Maranges ha fascinat l’audiència del Fòrum de Treballs de Recerca amb una ponència que ha tingut com a punt de partida aquesta idea: «Tot va començar amb un somni». Marc Giménez és exalumne de l’Institut de Llançà i, actualment, és doctor en Gestió sostenible de l’aigua en zones urbanes. Treballa com a docent a Àustria, a Salzburg, on resideix. El 2010 ja va participar, com a alumne, al 2n Fòrum, amb seu a Roses, amb el treball de recerca «Flora invasora al litoral de Llançà», tutoritzat per la professora Carme Riudoms. Els Treballs de Recerca de Batxillerat seleccionats per al Fòrum 2022 Alumna: Salma El Badri Canaleta Títol: «Transsexuality»

Tutora: Concha Valdés - Institut Llançà Alumna: Mariona Pérez Comerón Títol: «Quin és el detonant de l’esquizofrènia»

Tutor: Adrià Sabater - Institut Llançà Alumne: Zakaria Aatani El Mousstachi Títol: «La fatiga i el lactant en la natació»

Tutora: Assumpta Suñer - Institut Illa de Rodes de Roses Alumne: Pol Rodríguez Llambrich Títol: «El màrqueting al món del futbol»

Tutors: Ivan Sáez i Montserrat Flores - Institut Illa de Rodes de Roses Alumna: Berta González Velasco Títol: «El ‘gambi’ climàtic»

Tutora: Carme Lorente - Institut Cap Norfeu de Roses Alumna: Sarah Schwabe Títol: «Higiene de mans. El millor mètode per eliminar microorganismes de les mans»

Tutora: Carme Lorente - Institut Cap Norfeu de Roses Alumna: Daytona Falcó Aufdenblatten Títol: «Legitimitat i eficàcia de la pena de mort»

Tutor: Jordi Comas - Centre Escolar Empordà de Roses Alumna: Clàudia Porcell Canal Títol: «Fecundació assistida, fent possible l’impossible»

Tutor: David Casellas - Centre Escolar Empordà de Roses Alumne: Pep Güell Rigall Títol: «El Manol, font d’energia»

Tutora: Misericòrdia Cots - Institut de Vilafant Alumna: Maria Sala Miquel Títol: «El camí de Sopa»

Tutora: Esther Pagès - Institut de Vilafant Alumna: Jana Baguer Fàbrega Títol: «InHandy: prototype of a bionic hand»

Tutors: Iker Cárdaba i Lourdes Roviras - Institut Castelló d’Empúries Alumne: Fabrizio Pereyra Aguirre Títol: «Procés de regularització administrativa de persones migrades d’origen argentí»

Tutor: Jaume Caixàs - Institut de Castelló d’Empúries Alumna: Cèlia Y. Buxeda Bofill Títol: «Preguntant a la natura»

Tutora: Gemma Roca - Institut Alexandre Deulofeu de Figueres Alumne: Arnau Martínez Miralles Títol: «No m’alimentis l’estómac, sinó la ment»

Tutor: Fernando Aísa - Institut Alexandre Deulofeu de Figueres Alumna: Júlia Quintana Tarradas Títol: «La Trentena: estudi d’una ratafia d’autor»

Tutora: Olga Font Bardera - Institut Alexandre Deulofeu de Figueres Alumna: Rita Miret Gil Títol: «Els personatges femenins a les obres d’Homer»

Tutora: Sònia Martínez Espluga - Institut Cendrassos de Figueres Alumna: Berlín Piñero Masanés Títol: «Muts i a la gàbia! Sobre la llibertat d’expressió i els seus límits»

Tutor: Quim Moret i Pastells - Institut Cendrassos de Figueres Alumna: Jana Mates Batlle Títol: «ConVIDats a consumir»

Tutora: Sara Salip Vilanova - Institut Narcís Monturiol de Figueres Alumna: Joana Puigmal Sabà Títol: «L’atenció dels trastorns d’aprenentatge a les escoles rurals»

Tutora: Virgínia Giménez - Institut Narcís Monturiol Alumna: Júlia Sagué Carbonell Títol: «Le daltonisme: héritage d’une mutation gènètique»

Tutors: Josep Alberni i Anna Font - Institut Olivar Gran de Figueres Alumna: Berta Valentí Frigolé Títol: «CRISPR/Cas9: les tisores moleculars»

Tutora: Sabina Dalmau - Institut Olivar Gran de Figueres Alumna: Núria Dumanjó Andreu Títol: «Després de les flames. L’impacte del foc i la gestió de la regeneració de les suredes de l’Alt Empordà»

Tutora: Júlia Grau - Institut Ramon Muntaner de Figueres Alumna: Adela Rodeja Parada Títol: «Impacte en el fòsfor del sòl per la fertilització amb purins, el cas dels conreus de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l’Estany»

Tutora: Júlia Grau - Institut Ramon Muntaner de Figueres Alumna: Laura Ceballos Balmón Títol: «L’ús excessiu de les pantalles i les xarxes socials»

Tutor: Enric Bonet Carbó - Institut de la Jonquera Alumna: Marina Pallarols Gil Títol: «Acceleradors de partícules»

Tutor: Eloi Bagué - Institut de la Jonquera Alumna: Elna Albert Jacas Títol: «L’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Infantil»

Tutora: Ester Fuente Sáez - Institut El Pedró de l'Escala Alumne Pau Boldó Rivera Títol: «L’addicció a les pantalles en l’adolescència»

Tutora: Marta Borrell Viader - Institut El Pedró de l'Escala