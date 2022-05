El talent jove de l'hostaleria de Figueres es fa un lloc a Catalunya

Quatre alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Figueres han guanyat la XV edició del Concurs de joves cuiners/eres i cambrers/eres de Catalunya. Meri Filatova i Caleb Calderón, de segon curs del CFGM de cuina, i Adrián Goméz i Dilan Rioja, de segon curs del CFGM de serveis, van quedar en primera posició després de presentar els seus plats davant del jurat, el passat divendres 6 de maig, a Manresa.

Un total de 12 centres de Catalunya van formar part de la competició que consistia a presentar el mateix plat, postres, còctel i vi. Com cada any, la temàtica era la cuina tradicional catalana, i per aquesta edició, les bases marcaven que s'havia de preparar salmó a la taronja, arròs amb llet, un còctel Manhattan, i un vi que meridés bé amb el peix. "Tothom té les instruccions abans. Quan arribes allà, cada institut ha de fer la seva proposta, encara que hi ha ingredients bàsics que has de posar tant sí com no a la recepta", explica Anna Doñate, la professora que va acompanyar els quatre guanyadors fins a Manresa.

Encara que tothom va fer el mateix plat, els alumnes de l'Institut Olivar Gran van fer quelcom diferent de la resta: van decidir adaptar el Gastrobar que practiquen al centre davant del jurat. Per això, quan els dos cuiners van acabar de fer la seva feina, van posar-se la mateixa vestimenta que els cambrers i van sortir a ajudar a servir als seus companys. "No vam vendre res que no féssim. El nostre objectiu era que el client gaudís de l'experiència", comenta Doñate.

La professora també parla de les emocions viscudes durant els dies abans del concurs i de les del mateix divendres: "el dia anterior ploraven de nervis. Un d'ells em va dir que no volia venir". La seva tasca, exposa, és la de fer de "coach motivacional" perquè els protagonistes són els alumnes i els seus plats.

Ramon Ferrer, coordinador de cicles, admet que "és la primera vegada que guanyem aquest premi i estem molt satisfets".

Un concurs per equips

Si hi ha alguna cosa que destaquen tant Doñate com Ferrer és el treball en equip que implica aquest concurs. Els quatre alumnes van treballar conjuntament durant tota la presentació i el fet que els cuiners es vestissin de cambrers va ser un dels punts clau del dia.

La professora també comenta l'emoció que van sentir quan van saber que eren l'equip guanyador. "No ens ho esperàvem. Quan van sentir el nom del nostre centre, un d'ells es va aixecar a aplaudir sense entendre que el guanyador era ell", explica rient.

La tornada amb cotxe de Manresa fins a Figueres també va ser entretinguda. "Vam estar tot el viatge parlant del mateix: havíem guanyat". Tot i l'alegria per la victòria, el que realment celebra Doñate és el treball en equip "ben fet" i "la injecció d'autoestima" que ha suposat aquest premi per a aquests quatre alumnes.