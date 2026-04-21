Apialia Costa Brava surt al carrer per captar pisos en venda i acostar el seu model immobiliari a la ciutadania
La campanya "El teu pis en moviment" farà parada dissabte a Figueres i Roses amb un autobús promocional i diverses accions obertes al públic
L’acció s’adreça sobretot a propietaris que es plantegen vendre el seu habitatge
Apialia Costa Brava posa aquest dissabte 25 d’abril el focus en la captació de nous immobles amb una acció de carrer que vol fer més visible la seva marca i, al mateix temps, apropar el seu model de treball als propietaris. La iniciativa, sota el lema El teu pis en moviment, es desplegarà amb un autobús retolat que farà parada al matí a Figueres i a la tarda a Roses, en una campanya pensada per generar contacte directe amb la ciutadania.
L’acció s’adreça sobretot a propietaris que es plantegen vendre el seu habitatge i vol explicar-los els avantatges de fer-ho a través d’una xarxa d’agències que treballen de manera coordinada. Aquest és, de fet, el tret diferencial d’Apialia: una agrupació comercial d’agents API que comparteixen la comercialització d’immobles en exclusiva, amb l’objectiu d’ampliar-ne la difusió i multiplicar les opcions de tancar operacions de compravenda.
Amb aquest sistema, el propietari manté un sol interlocutor, però al darrere hi té la força comercial d’un conjunt de professionals que col·laboren entre ells. Des del punt de vista del comprador, això també es tradueix en un accés més ampli a l’oferta disponible i en un mercat més transparent pel que fa a preus i condicions.
L’autobús d’Apialia s’instal·larà a Figueres d’11 a 13 hores, a la placeta baixa de la Rambla, i a Roses de 16 a 18 hores, a la plaça Catalunya. Durant la jornada, les persones que s’hi acostin podran participar en sortejos i accions promocionals, amb regals directes i el sorteig d’una estada en un Parador.
A la iniciativa hi participen diverses agències adherides a Apialia Costa Brava, entre les quals hi ha Rubí Julià, amb oficina a Roses; Promogest i Costa Brava Immo, de Figueres; ImmoSomnis, de Roses i l’Escala; Spain Your Home, de Sant Pere Pescador; i Holidays Immo, d’Empuriabrava.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Tempestes aquest dilluns a l'Alt Empordà: el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'