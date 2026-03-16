Residències universitàries: de l’allotjament a la comunitat
Amb 53 residències en 20 ciutats, micampus residències aposta per un model que acompanya l’estudiant més enllà de l’allotjament
El concepte de residència universitària ha canviat profundament els últims anys. El que durant dècades va ser essencialment una solució d’allotjament per a estudiants s’ha transformat en un model més ampli que combina comunitat, desenvolupament personal i serveis pensats per acompanyar l’estudiant durant tota la seva etapa acadèmica. Així, les residències ja no es conceben únicament com un lloc on viure, sinó com a espais que formen part activa de l’experiència universitària.
A Espanya, aquest canvi es veu impulsat en gran mesura pel creixement del nombre d’estudiants internacionals. El país s’ha consolidat com una de les destinacions acadèmiques més atractives d’Europa, cosa que està modificant el perfil del resident universitari i, amb ell, les expectatives sobre l’allotjament.
Les noves generacions busquen molt més que una habitació: valoren serveis integrals, espais de convivència, seguretat i entorns que facilitin la integració social i cultural des del primer dia.
Aquest canvi de mentalitat ha transformat el paper de les residències dins de l’ecosistema universitari, convertint-se en una porta d’entrada a la vida acadèmica i social de l’estudiant, especialment per als qui arriben des d’altres països i necessiten construir ràpidament una xarxa de contactes i recolzament. També hi ajuden els entorns internacionals i les activitats comunitàries, que faciliten la creació de vincles i contribueixen a una adaptació més ràpida a la vida universitària.
D’allotjament a ecosistemes universitaris
El model de residència universitària també ha evolucionat. Si fa una dècada l’oferta se centrava principalment a proporcionar habitació i manutenció, avui es tracta de crear entorns dissenyats per afavorir l’aprenentatge, la convivència i el benestar. I és precisament el que ofereixen les residències de micampus, espais d’estudi, instal·lacions esportives, connectivitat digital avançada i programes d’activitats. Tot això forma part de la proposta habitual de micampus residències, amb espais que han passat de ser un lloc on dormir a convertir-se en autèntics ecosistemes universitaris on conviure, aprendre i créixer.
Aquest enfocament integral es recolza en la creació de comunitats actives dins de les residències. Programes d’activitats culturals, esportives i socials permeten que els estudiants comparteixin interessos, desenvolupin habilitats i construeixin relacions personals que enriqueixen la seva experiència universitària. Alhora, la presència d’espais comuns pensats per a l’estudi o la pràctica esportiva contribueix a generar entorns equilibrats entre el rendiment acadèmic i el benestar personal.
Sostenibilitat, benestar i gestió professionalitzada
A micampus residències, l’evolució del model es tradueix en una resposta directa a les prioritats de les noves generacions, cada vegada més sensibles a la sostenibilitat, la salut i la qualitat de vida. Per això incorpora criteris d’eficiència energètica, impulsa l’ús d’energies renovables i treballa amb certificacions com BREEAM i WELL, integrant el compromís ambiental en el disseny i l’operativa dels seus edificis. Perquè per a les noves generacions, la sostenibilitat no és un valor afegit, sinó una expectativa bàsica. Així, les residències han de ser eficients des del punt de vista energètic, i també espais saludables i responsables amb l’entorn.
Aquest enfocament es concreta en iniciatives orientades a elevar l’experiència de l’estudiant, amb programes vinculats a hàbits saludables, activitat física i recolzament emocional a través de la seva comunitat d’activitats, micampus Club. La vida universitària concentra reptes acadèmics i personals, i la xarxa planteja un model que suma eines per afavorir una estada equilibrada i una millor adaptació.
La transformació també s’aprecia en la gestió. A micampus residències, el creixement de l’estudiant internacional i la diversitat de necessitats han impulsat un model operatiu més professionalitzat, amb equips especialitzats i un suport creixent en eines digitals per millorar l’experiència i l’atenció durant tota l’estada.
També l’evolució del perfil de l’estudiant ha portat a professionalitzar la gestió i a recolzar-se cada vegada més en la tecnologia per millorar l’experiència i la comunicació amb els residents. Així mateix, la digitalització permet optimitzar processos, agilitar la relació diària i oferir serveis més flexibles, mentre que l’estandardització ajuda a garantir una experiència coherent a tota la xarxa sense perdre capacitat d’adaptació a cada campus i ciutat.
