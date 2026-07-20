Els monestirs de Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Vilabertran acullen una nova edició del cicle de música medieval
La programació, dedicada enguany als espais sagrats, tindrà lloc entre el 25 de juliol i el 10 de setembre i inclou concerts, visites guiades amb música i una proposta de recreació històrica
Els conjunts monumentals de Sant Pere de Rodes i Santa Maria de Vilabertran acolliran, entre el 25 de juliol i el 10 de setembre, una nova edició del cicle de música medieval Espais sagrats, dirigit artísticament per Antoni Madueño Ranchal. La programació d’enguany proposa un recorregut per la relació entre la música medieval i el patrimoni arquitectònic a través de concerts, visites guiades amb música i activitats que permeten descobrir aquests espais des de la seva dimensió històrica, artística i sonora.
El cicle s’iniciarà el 25 de juliol al monestir de Sant Pere de Rodes amb una visita guiada musical que servirà de presentació de l’edició d’enguany. Aquella mateixa tarda, l’església del monestir acollirà el concert Travessant la mar en un vaixell de pedra, interpretat per la Maîtrise de l’IRVEM, de Perpinyà, sota la direcció de Bertille de Swarte i Lucie Jolivet, amb la participació de Pauline Langlois de Swarte i Antoni Madueño. El programa està dedicat als cants medievals vinculats als pelegrinatges i als camins de Sant Jaume.
La programació continuarà els dies 7 i 21 d’agost amb dues visites guiades al monestir de Sant Pere de Rodes que combinen les explicacions patrimonials amb interpretacions musicals en diferents espais del conjunt monumental. El 21 d’agost, l’església de Santa Helena, a Santa Creu de Rodes, serà l’escenari del concert In taberna quando sumus, a càrrec de l’Ensemble Obsidienne i Antoni Madueño, dedicat a la música medieval profana.
El 4 de setembre, el monestir de Sant Pere de Rodes acollirà Homines ambulantes, una proposta que recorre litúrgicament diversos espais del cenobi —com l’església, el claustre, la cripta o la capella de Sant Miquel— mitjançant un repertori de cants medievals vinculat a la seva història.
El cicle es clourà el 10 de setembre al monestir de Santa Maria de Vilabertran amb la Ruta catalana dels trobadors i la joglaria, una proposta de L’Incantari, Arturo Palomares i Lucía Samitier, i Antoni Madueño que recrea una vetllada musical i gastronòmica inspirada en l’univers dels trobadors i els joglars. Aquesta activitat forma part del projecte transfronterer Ruta catalana dels trobadors i la joglaria.
En aquesta edició hi participen formacions especialitzades en la interpretació de música medieval com la Maîtrise de l’IRVEM, l’Ensemble Obsidienne i L’Incantari, juntament amb Antoni Madueño, musicòleg, intèrpret i director artístic del cicle.
Activitats gratuïtes amb aforament limitat
Reserves per a Sant Pere de Rodes: gen.cat/santperederodes
Reserves per a Santa Maria de Vilabertran: gen.cat/canonicavilabertran
Programa
El 25 de juliol
- A les 12 h presentació del cicle i visita guiada amb música al monestir de Sant Pere de Rodes.
- A les 18.30 h concert Travessant la mar en un vaixell de pedra a l'església del monestir de Sant Pere de Rodes.
El 7 i el 21 d'agsot
- A les 12 h visites guiades amb música al monestir de Sant Pere de Rodes.
El 21 d'agost
- A les 19 h concert In taberna quando sumus a l'església de Santa Helena, Santa Creu de Rodes.
El 4 de setembre
- A les 18.30 h concert Homines ambulantes al monestir de Sant Pere de Rodes.
El 10 de setembre
- A les 19 h Ruta catalana dels trobadors i la joglaria al monestir de Santa Maria de Vilabertran.
Més informació i reserves: Sant Pere de Rodes · Santa Maria de Vilabertran
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