L’Acústica recupera el format prepandèmic al centre de Figueres

S’apropa el final de les vacances d’estiu, l’inici de curs escolar i la fi de la temporada estival i, com sempre, hi ha un esdeveniment que, com si fos un àrbitre de futbol, fa els tres xiulets que marquen el final del partit: l’Acústica. Un festival que recupera el seu format multitudinari i gratuït, amb més d’una trentena de propostes musicals (podeu consultar l’agenda aquí) i amb total normalitat. Els escenaris tornen al centre urbà de Figueres a la Rambla i la plaça de la Palmera, així com a la plaça Catalunya, on ja es van celebrar concerts l’edició anterior.

El retorn a la normalitat ha fet que s’haguessin de dissenyar nous protocols de seguretat. Pere Casellas, vicealcalde i regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Figueres, exposa que «les mesures actuals són molt més estrictes que els anys durant la pandèmia». Entre aquestes, destaquen, segons explica el regidor: «El públic només podrà ser a dins de la Rambla i com a màxim hi podran haver 8.000 persones». Casellas hi afegeix que «la calçada des de l’altura del carrer Sant Pau i el Museu del Joguet cap amunt seran zones d’evacuació per sortir de la Rambla, on s’haurà d’accedir per la part d’abaix».

El vicealcalde afirma que «l’empresa promotora dobla els vigilants de seguretat que tenien l’any passat» i «es preveu una dotació de prop d’una trentena d’agents de la Guàrdia Urbana a les nits de divendres i dissabte».

La Xarxa, beneficiària del Got

El Got Solidari apadrinat pel Gran Jonquera Outlet&Shopping destinarà els beneficis de la seva venda a la Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà. Des d’aquesta entitat, mostren un enèrgic agraïment. «És una gran oportunitat, tant per les demandes econòmiques que podrem cobrir ara de cara a l’hivern com per la visibilitat que dona aquest festival», exposa Aina Aymamí, voluntària d’aquesta associació.

La Xarxa va néixer l’abril del 2020. «Ens trobàvem molts veïns que no podien treballar i que no podien adquirir aliments i, coneixent la situació,vam engegar aquest projecte», explica Aymamí. Ara com ara, ja no només es cobreixen necessitats alimentàries, ja que «també es recull material escolar, bolquers, roba d’abrigar i gas butà a l’hivern... depenent de la temporada», diu la voluntària.

Al principi, La Xarxa atenia una quinzena de famílies i la demanda ha pujat fins a arribar a oferir servei a unes 160 actualment. Aina Aymamí afirma que «tenim més gent en llista d’espera perquè no arribem a tothom». Des de l’entitat conviden a tothom apropar-se al seu local situat a l’antic Cal Vi Ranci i a participar en el seu projecte.