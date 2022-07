Maria Mercè Marçal és el nom propi del festival de poesia Poemestiu

La poeta Maria Mercè Marçal és la primera homenatjada en el festival de poesia Poemestiu. Així ho va anunciar durant la presentació de la dotzena edició el seu director, Daniel Ruiz-Trillo, el qual va afirmar que «cada any volem homenatjar un o una poeta i a partir de l’any que ve buscarem que coincideixi amb alguna efemèride o aniversari». Des de l’organització, asseguren que els futurs homenatjats podran ser de qualsevol punt dels Països Catalans, de qualsevol segle i tant podran ser vius com morts.

Tot i aquesta novetat, el Poemestiu manté la seva essència essent un dels pocs festivals que destaquen per la seva paritat de gènere, tenint dotze poetes i dotze poetesses en programa i per ser cent per cent en català. Un conjunt de característiques que han acompanyat l’esdeveniment des del seu naixement, «quelcom difícil de trobar, només cal veure els cartells d’altres festivals que es fan a la comarca», afirma Ruiz-Trillo.

La programació inclou la participació de 24 poetes que els dies 16 i 29 de juliol i el 2 i 5 d’agost oferiran el seu art a Navata, Darnius i La Vinyeta (Mollet de Peralada). Des del festival, afirmen que «per fomentar la poesia no només hi ha recitals» i, per això, han organitzat el primer dia l’actuació politicomusical Taverna de Poetes, amb Santi Arisa i Agnès Miralbell, que tindrà lloc a La Vinyeta, i un altre concert a Darnius, a càrrec de Laura Jareño i Javi Jareño el 2 d'agost.

La lira i les ombres xineses seran l’instrument i l’art convidats a la dotzena edició del certamen poètic que des de fa un temps obre les portes a altres estils artístics més enllà dels versos. Daniel Ruiz-Trillo expressa que «tant la lira com les ombres xineses les podrem veure a Navata, quelcom que ressalta el municipi com un puntal del festival».

Memorial i premis Poemestiu

Des de l’any 2018, el Festival Poemestiu celebra el Memorial Montserrat Oriol en honor a la poeta de Darnius desapareguda el juny d’aquell any. A cada edició, premien una persona de l’Alt Empordà que hagi fomentat la poesia durant tot l’any. En aquests anys, s’ha premiat la premsa local, Quim Ponsa, Sun Estarriol i Carme Pagès. Tot i que diu que encara no pot fer públic el nom del premiat, el director del festival dona una pista quan comenta que «encara no es pot dir el nom del guanyador, però el rebrà un jove poeta darniuenc».

A més, el dia 5 d’agost, a La Vinyeta, se celebrarà l’entrega dels Premis Poemestiu. Ruiz-Trillo explica que «els primers anys hi havia força participació, però l’any 2020 va baixar molt i des d’aleshores hi ha una participació molt baixa». El director del festival afirma també que «l’aturada de la pandèmia va fer molt mal» i apunta aquest com el motiu pel qual molta gent va deixar de participar-hi.

En acabar l’entrega de premis, hi haurà una sessió d’astronomia en la qual es podran observar el cel estrellat de nit i la pluja d’estels de les llàgrimes de Sant Llorenç a través d’un telescopi.

Mirada cap al 2023

Malgrat que encara no s’ha celebrat l’edició d’aquest any, els organitzadors del festival Poemestiu ja estan posant fil a l’agulla per a fer créixer l’esdeveniment cultural de cara a l’estiu de l’any que ve. «A partir del 2023, volem que hi hagi una exposició i tornar una altra població que encara està per especificar», exposa Ruiz-Trillo.