Els llibres de Taberna Libraria arriben a nous lectors de Figueres

Un 1 de juny del 2019 va obrir les portes Taberna Libraria, la primera llibreria social de Figueres, una iniciativa sense ànim de lucre que prenia com a base el llibre de segona mà per fomentar projectes culturals i socials propers. Tres anys més tard i superat l’obstacle de la pandèmia, el projecte va creixent i estenent-se amb propostes honestes i eficaces per fomentar la lectura i els seus beneficis. Per celebrar en comunitat el tercer aniversari, les impulsores han organitzat un concert acústic amb Benavides Sister, el darrer de la temporada, aquest dissabte a les 8 del vespre.

Agnès Saenz, una de les cofundadores de Taberna Libraria, explica que, a banda de l’espai fix de la llibreria, ubicada al local de l’associació de veïns de l’Eixample, fa un temps van començar a oferir llibres als centres cívics Creu de la Mà, Joaquim Xirau i l’Espai Jove, essent fidels al seu lema de «llibres en moviment». Hi van instal·lar unes prestatgeries perquè els usuaris, tant adults com infants, poguessin agafar-los lliurement. També ho van fer a la cafeteria SD de Figueres. Aquesta idea d’anar a cercar potencials lectors ha donat molts fruits: «Hi ha llibres, sobretot els infantils, que surten molt i cal agrair la feina del personal dels centres». Això les ha animat a oferir-ho a La Clerch i l’Escola d’Adults que també se sumaran al projecte. D’altra banda, Taberna Libraria ha ofert quatre-cents llibres a les escoles Salvador Dalí i Anicet de Pagès, volums dirigits als alumnes de 3r a 6è de primària que volen servir per animar-los a la lectura i fer volar la imaginació. «Hem anat classe per classe explicant el projecte als infants», comenta Saenz. Ha estat, doncs, una iniciativa molt interactiva que ha tingut una gran acollida entre els alumnes. En aquest sentit, els joves els han interpel·lat directament amb preguntes que les han sorprès vivament i que les han fet reflexionar: des de si «sou felices amb aquesta feina fins a quant vau trigar a organitzar la llibreria». Altres comentaris les han emocionat com una nena que va escollir un llibre que ja havia llegit perquè li portava bons records. Fins i tot, han rebut suggeriments com la possibilitat que escrivissin un llibre explicant tot el procés de gestació de Taberna Libraria. La voluntat és, segons Saenz, estendre-ho per totes les escoles de Figueres. El darrer projecte que està prenent forma culminarà el dissabte 12 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Llibreries que s’escau l’11. Es tracta d’una ruta que es desenvoluparà per les quatre llibreries de Figueres -La Bookman, Edison, La Ploma i concloent a Taberna Libraria- i dins d’aquestes es durà a terme breus peces teatrals de dramaturgs figuerencs com Carles Mallol, Helena Tornero i Angelica Liddell. Les escenes les representaran actors de La Funcional Teatre que han volgut ser còmplices de la iniciativa. Taberna Libraria segueix obrint totes les tardes dels dimarts i dissabtes i ja fa un temps que ha sumat a l’equip voluntaris per donar suport, una llista que resta oberta. Val a dir que tot allò que obtenen amb la venda dels llibres -costen 1 i 2 euros- es destinen a projectes socials. Els darrers a rebre el donatiu han estat la Xarxa d’Aliments de l’Alt Empordà.