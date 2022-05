La mainada de Capmany s’implica en la creació de cinc capgrossos

Era el febrer passat quan els veïns i veïnes de Capmany van veure ballar, per primer cop a plaça, l’Àgata i en Gregori, els dos gegants locals. Nascuts en el cor del taller Ventura & Hosta de Navata, artistes de l’art del cartró pedra, l’Ajuntament ha decidit que tinguin companyia i ara mainada d’edats diverses, sota el mestratge de Neus Hosta, està construint cinc capgrossos. El taller va arrancar aquest dissabte passat i seguirà aquest cap de setmana, dins els actes del Maig Cultural, quan s’espera concloure’n l’elaboració.

El taller de capgrossos, realitzat a la Societat, va aconseguir molt bona acceptació, ja que s’hi van sumar quasi una vintena de nens i nenes d’edats diverses i també hi van participar alguns adults donant-hi suport. «Vam pensar en aquesta activitat per anar deixar pòsit i perquè els més petits es vagin engrescant en aquest món i ho sentin com una mica seu», explica l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes. La idea és que aquests capgrossos els puguin lluir els mateixos infants. «Es tracta de lligar-ho tot amb naturalitat i que els gegants no esdevinguin una cosa llunyana», afegeix. En aquest sentit, una de les idees que no descarta l’alcalde és que el poble tingui colla gegantera o almenys «un contingent estable que si es vol anar a algun lloc s’hi pugui comptar».

Aquest mateix dissabte, el poble també té previst celebrar la consolidada Nit dels Pastissos amb més de tres dècades de tradició. La proposta, que comença a les 8 del vespre, consisteix en que la gent porti els seus dolços a la Societat i tothom els pugui degustar. L’acte també estarà amenitzat per un espectacle amb David el Mag. Diumenge és el dia que s’ha reservat per la festa de la gent gran, el primer any «en el format clàssic» després de la pandèmia. La celebració inclou missa, per qui vulgui anar-hi, un aperitiu per tothom a la plaça on potser ja podran ballar els capgrossos, un dinar i un concert amb la Jove Orquestra de Figueres. El Maig Cultural segueix el dijous 26 amb la inauguració d’una exposició de Maria Palomo a Sant Sebastià, una capella propietat del Bisbat adaptada per acollir mostres d’art, i un concert de Cecce Gianotti, a les 9 del vespre, a la Societat.