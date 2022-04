El campanar de Sant Baldiri de Cadaqués ja llueix la nova creu

Des de fa pocs dies, el campanar de l’ermita de Sant Baldiri de Cadaqués, a Portlligat, ja llueix, a la part més elevada, una nova creu hipercúbica i transparent imaginada per l’artista-ferrer Sergi Cadenas inspirant-se inicialment en una altra que va fer, a partir de fusta d’olivera fa anys, el fuster i fotògraf Joan Vehí, a la vegada inspirant-se en la creu hipercúbica que Dalí va pintar a l’oli Corpus hipercubus, el 1954. L’acte d’inauguració, que va incloure un emotiu parlament de Pilar Rahola i va ser seguit massivament, va convertir-se en una mena d’homenatge a Joan Vehí. En aquest, no hi va faltar bona part de la seva família, entre ells, la seva vídua.

La idea de col·locar una nova creu –l’anterior va quedar malmesa per un temporal– va sorgir de mossèn Jaume Angelats qui, com a patró de la Fundació Joan Vehí, va proposar-ho. Ho va fer encara en vida de Joan Vehí i va suggerir que fos una creu feta per ell. El fet que aquesta fos d’olivera va fer descartar la idea però Vehí, abans de morir, ja va deixar les proporcions per dur-la a terme amb un altre material. Cadenas va ser qui va fer evolucionar el disseny amb la idea que fos «quelcom més lleuger, que s’integrés amb el paisatge, transparent gairebé», recorda Pere Maset. La creu definitiva, la que ara llueix, es va col·locar, amb tots els permisos, el mateix dia de la inauguració. D’altra banda, cal destacar que dins l’ermita de Portlligat s’exhibeix una petita exposició entorn Joan Vehí la creu on s’explica el procés de creació del logotip de la Fundació Joan Vehí, dissenyat per l’artista de Cadaqués Pere Bellès inspirant-se en la creu d’olivera de Vehí. També s’hi exhibeixen els croquis que va fer Vehí, els actuals de Cadenas, un poema de Lluís Jou inspirat en la creu i uns textos d’Antoni Vives.