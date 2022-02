L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà ha conclòs la digitalització de la col·lecció de particel·les del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres que inclou un total de 3.840 partitures de composicions sardanístiques, amb prop de cinquanta mil imatges, datades entre els anys 1865 i 2019. Ha estat un treball llarg, de més de dos anys, i ha calgut datar-les, cosa que ha estat complicat en alguns casos. El resultat ja es pot consultar i descarregar en obert als Arxius en línia. La majoria són documents originals que preserva el Foment i, entre aquests, destaquen quaranta-quatre sardanes del mestre Pep Ventura, originals i arranjades per altres músics.

L’arxivera Èrika Serna explica que l’any 2013 la Fundació Albert Tomàs i Bassols va finançar la catalogació d’aquest material, tasca feta pel músic de cobla Alfons Gumbau. La majoria de les sardanes no tenen lletra, però les evolucions dels instruments de la cobla també es recullen a la descripció, així com les dedicatòries.

El Foment de la Sardana va ser fundat l’agost de 1927, així s’explicita en el primer número del seu butlletí, La dansa més bella, que de caràcter mensual va aparèixer per primera vegada el gener de 1928. Va ser durant «una nit xafogosa del mes de juliol» de 1927, quan uns quants joves amics, que feia un temps venien organitzant activitats sardanistes prenien l’acord de constituir una agrupació sardanista. Entre aquests, el figuerenc Josep Puig Pujades, el qual mai no va formar part del Consell directiu de l’entitat, però en fou un impulsor decidit, generós mecenes i col·laborador destacat, tant en les nombroses activitats com en la publicació d’articles a la revista La dansa més bella, alguns de molta importància. El Foment va néixer com a secció del Casino Menestral, i el gener de l’any 1930 va passar a la Societat Coral Erato.

Revisió dels butlletins

Coincidint amb això, l’actual presidenta del Foment, Montserrat Mauné, s’ha dedicat a revisar tots els butlletins realitzats per l’entitat des de l’any 1966 i fins al 1984 i publicant-ne un resum al blog que impulsen i on resumeixen totes les seves activitats. En aquests moments, Mauné també està fent el mateix amb la revista mensual que el primer Foment editava des dels inicis. La presidenta en destaca, justament, els escrits de Puig Pujades que ja esmentaven anteriorment.