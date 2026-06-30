Casa Eco Renova fa accessible l’aïllament tèrmic d’habitatges
Millorar el confort de la llar, reduir la despesa energètica i apostar per un habitatge més eficient són objectius cada vegada més presents entre propietaris i particulars. En aquest context, Casa Eco Renova, empresa amb seu a Roses, s’ha especialitzat en solucions d’aïllament d’alt rendiment per ajudar les famílies a viure en espais més confortables i sostenibles.
Ubicada al número 99 del carrer Castell de la Trinitat de Roses, Casa Eco Renova treballa des de fa més d’un any arreu de Catalunya amb una proposta clara: fer que l’aïllament tèrmic sigui més accessible. L’empresa ofereix un servei personalitzat, adaptat a les característiques de cada habitatge, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum.
Un dels principals valors afegits de Casa Eco Renova és l’acompanyament integral que ofereix als clients en el marc del sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE). Aquest mecanisme permet que els ajuts obtinguts es descomptin directament de la factura, de manera que es pot finançar entre el 70% i el 100% del cost dels treballs, segons els criteris d’elegibilitat establerts.
Aquesta opció facilita que molts propietaris puguin millorar l’aïllament de casa seva sense haver d’assumir una inversió inicial important. Així, l’eficiència energètica es converteix en una solució realista per a famílies que volen guanyar qualitat de vida i reduir despeses.
Per valorar cada cas, Casa Eco Renova ofereix gratuïtament un diagnòstic energètic personalitzat per a comprovar si l’habitatge és elegible. Aquest estudi permet detectar els punts de pèrdua energètica i proposar les solucions més adequades per optimitzar el rendiment tèrmic de la llar. A partir d’aquesta anàlisi, l’empresa planteja una actuació ajustada a cada immoble.
«El nostre objectiu és molt senzill: ajudar les famílies a viure en llars més confortables, saludables i eficients, reduint alhora les seves factures energètiques. Gràcies als ajuts disponibles, fem que aquestes millores siguin accessibles per al màxim nombre de persones possible», explica la direcció de Casa Eco Renova.
Amb un equip format per deu professionals especialitzats, Casa Eco Renova duu a terme treballs d’aïllament pensats per optimitzar el rendiment tèrmic dels immobles. Entre les actuacions més destacades hi ha l’aïllament de golfes i sotacobertes, una solució eficaç per evitar pèrdues de calor a l’hivern i mantenir una temperatura agradable durant l’estiu.
Un bon aïllament tèrmic permet mantenir una temperatura interior més estable, reduir la dependència de la calefacció i de l’aire condicionat i, en conseqüència, disminuir l’import de les factures energètiques. Per això, cada vegada més propietaris decideixen revisar l’estat energètic de casa seva i apostar per actuacions que aporten confort i estalvi a llarg termini.
Contacte
Les persones interessades poden demanar informació trucant al 691 843 401 per rebre un diagnòstic energètic gratuït i un estudi personalitzat sense compromís. També poden obtenir més informació a www.casaecorenova.com.
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