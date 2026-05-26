Activitats nàutiques per a l’estiu 2026 a l’Escala
El Club Nàutic l’Escala ha presentat un àmplia oferta d’activitats per a tots els públics, que consolida el seu paper com a referent esportiu
El Club Nàutic l’Escala afronta l’estiu 2026 amb una àmplia oferta d’activitats nàutiques adreçada a tots els públics, consolidant el seu paper com a referent de l’esport, el lleure actiu i la promoció d’un ús responsable del mar a la Costa Brava.
Ubicat en un entorn privilegiat, al sud del golf de Roses i a tocar dels parcs naturals del Montgrí i dels Aiguamolls de l’Empordà, el Club ofereix propostes pensades per fomentar la pràctica esportiva saludable, el contacte amb la natura i la transmissió de valors com el respecte pel medi marí i la convivència.
Durant els mesos d’estiu, el Club amplia també l’oferta de cursos de vela lleugera, vela de creuer i rem de mar, adreçats tant a persones que s’inicien com a navegants amb experiència que volen perfeccionar la tècnica. Les activitats es realitzen en grups reduïts i estan dirigides per un equip tècnic especialitzat. Paral·lelament, s’organitzen rutes guiades i activitats puntuals de caiac, paddle i rem de mar, que permeten descobrir la costa de l’Escala des del mar i apropar la nàutica a un públic ampli.
Campus d’estiu infantils i juvenils
Un dels eixos centrals de la programació estival són els campus d’estiu infantils i juvenils, que cada any acullen nens, nenes i joves d’arreu del territori.
El Campus Infantil, Summer Sea School, adreçat a infants de 4 a 10 anys, combina activitats nàutiques com la vela lleugera, el caiac, el stand up paddle, el snorkel i el descobriment de la costa, amb jocs i dinàmiques educatives adaptades a cada edat, en un entorn segur i supervisat per personal qualificat.
El Campus Juvenil, per a joves d’entre 11 i 17 anys, ofereix una proposta multiactivitat més intensiva que inclou vela lleugera, vela de creuer, caiac, paddle, excursions i activitats de coneixement del medi. El programa posa l’accent en el treball en equip, l’autonomia personal i la pràctica esportiva responsable.
Lloguer de material nàutic
El Club Nàutic l’Escala posa a disposició de la ciutadania i dels visitants un servei de lloguer de material nàutic, que inclou vela lleugera, vela de creuer, caiac, stand up paddle i rem de mar. Aquesta opció permet gaudir del mar de manera flexible, tant per a sortides puntuals com per a estades més llargues a la zona. A més, el Club ofereix diferents modalitats d’abonaments, pensades per facilitar la pràctica regular dels esports nàutics durant tot l’any.
Com a complement a l’activitat del port, el Club Nàutic l’Escala gestiona la Base Nàutica Empúries un punt clau per al lloguer de caiac i stand up paddle, i ofereix la possibilitat de descobrir la costa des d’una perspectiva tranquil·la i accessible, especialment indicada per a famílies, parelles i persones que volen iniciar-se en els esports de mar sense necessitat d’experiència prèvia.
Totes les activitats del Club Nàutic l’Escala comparteixen una mateixa filosofia: promoure l’accés al mar mitjançant una pràctica esportiva inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient. Per a més informació sobre les activitats, els horaris i les inscripcions, es pot consultar el web oficial del Club Nàutic l’Escala.
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Moha Lalouh, alcaldable de Figueres en Moviment: 'No podem normalitzar que hi hagi persones i famílies vivint en cotxes
- El Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a Segona
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives