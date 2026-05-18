Peyu, Albert Pla, Jordi González i La Sotana converteixen Roses en capital del pòdcast en català
El Podcastfest Roses 2026 se celebra els dies 22 i 23 de maig amb programació al Teatre Municipal i a la Ciutadella, en una edició que fa créixer el festival i el vincula encara més a la Costa Brava
Roses tornarà a situar-se al mapa cultural català amb una nova edició del Podcastfest, el festival dedicat al pòdcast en català a la Costa Brava. La cita, prevista per als dies 22 i 23 de maig, reunirà noms de gran reclam com Peyu, Albert Pla, Jordi González, La Sotana, Albert Om, Joan Maria Pou, Elisenda Pineda i Marta Torné, en una programació que combina espectacles en directe, humor, conversa, divulgació i nous formats sonors.
El Podcastfest de Roses arriba a la seva tercera edició amb una aposta més ambiciosa i amb voluntat de consolidar-se com una cita de referència per als amants del pòdcast català. El festival, impulsat per La Manchester i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses, proposa dues jornades de programació en directe que volen acostar al públic alguns dels formats més seguits de l’escena catalana i, alhora, obrir espai a noves veus.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és el salt a la Ciutadella de Roses, que es convertirà dissabte en el gran escenari del festival. Aquest canvi d’ubicació permet ampliar l’aforament i reforçar el caràcter d’experiència cultural a l’aire lliure, amb activitats gratuïtes, música, foodtrucks i ambient de festival. Divendres, la programació arrencarà al Teatre Municipal de Roses, amb propostes de pagament.
Podcast per a tots els públics
El cartell té diversos protagonistes pensats per atraure públics diferents. La Sotana serà un dels reclams de la primera jornada, mentre que dissabte agafaran protagonisme el pòdcast creat especialment per al festival amb Peyu i Albert Pla i la presència de Jordi González i Marta Torné, amb Col·lapsats. També formen part de la programació propostes com La nit més fosca, Sonades, Guardiola TV, La Ronda Perversa, Tranqui, jo també, Sexsessive, Caçadors d’eclipsis, La Riota i una festa final amb Cala.mitat.
Més enllà dels noms coneguts, el festival vol reforçar el paper de Roses com a punt de trobada entre creadors i oients. La programació suma deu hores de pòdcasts en directe i combina programes consolidats amb el descobriment de nous formats, en un moment en què el consum d’àudio digital continua guanyant pes dins l’ecosistema cultural català.
La directora del festival, Georgina Arnau, ha remarcat que l’edició d’enguany és “el cartell més ambiciós fins al moment” i ha defensat l’aposta per “descentralitzar” la cultura i portar els podcasters més rellevants del país fora de la seva zona de confort. En aquest sentit, Roses es presenta com una aposta ferma per fer créixer el projecte i vincular-lo a la Costa Brava.
Podcastfest Roses 2026 connecta cultura, entreteniment, territori i noves narratives sonores, i situa Roses com una destinació cultural també per als seguidors del pòdcast en català. Les entrades per als espectacles del Teatre Municipal ja estan disponibles a través del web del festival, mentre que la jornada de dissabte a la Ciutadella serà gratuïta.
