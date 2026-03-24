Zephyr Boats debuta a la Fira Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava amb la Z900 Classic en aigüa
L’empresa participarà en el certamen amb demostracions privades i gratuïtes de 45 minuts al Port Marina
La drassana catalana Zephyr Boats participarà per primera vegada a la Fira Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava que se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril de 2026, amb una proposta pensada per acostar la navegació al públic d’una manera directa i experiencial. L’empresa hi presentarà la Z900 Classic, el model estrella de la gamma Zephyr 900, que estarà disponible en aigua al Port Marina.
La iniciativa vol convertir la presència de la marca a la fira en una experiència nàutica oberta als visitants. Durant tots els dies del certamen, Zephyr Boats oferirà demostracions privades gratuïtes de 45 minuts, sense necessitat de compromís de compra, amb l’objectiu que el públic pugui conèixer de primera mà les sensacions de navegació de l’embarcació i descobrir-ne les prestacions en un entorn real.
«No portem una embarcació a una fira. Portem una experiència», destaca l’equip de Zephyr Boats, que afronta aquesta primera participació a Empuriabrava després d’haver-se donat a conèixer en cites destacades del sector com el Saló Nàutic de Barcelona i el Grand Pavois de La Rochelle l’any 2025.
La Z900 Classic és una embarcació que combina un disseny mediterrani atemporal amb la tecnologia Q Experience i una àmplia capacitat de personalització. Aquesta aposta respon a la voluntat de la firma d’oferir no només una barca atractiva des del punt de vista estètic, sinó també una solució adaptada a les noves necessitats del navegant actual, amb més confort, més seguretat i una manera diferent d’entendre el temps al mar.
Al darrere del projecte hi ha la visió de Romà Pueyo, professional amb vint anys d’experiència en el sector del disseny i la construcció de llanxes i velers. Zephyr Boats es presenta com una jove empresa empordanesa que neix de l’amor pel mar, de la cultura mediterrània i del desig de crear una embarcació alineada amb els valors actuals de la societat. La Zephyr900 representa, en aquest sentit, el primer pas d’una proposta que vol unir disseny, innovació i sensibilitat social i mediambiental.
La filosofia de la marca defensa que redescobrir el litoral des del mar és una vivència capaç de generar emocions difícils d’oblidar. Amb aquesta proposta, la firma converteix la seva estrena a la Fira Vaixell d’Ocasió en una invitació directa al públic perquè pugi a bord i visqui la navegació en primera persona.
Reservar una prova gratuïta
Les persones interessades a reservar una demostració o a demanar més informació poden fer-ho a través del web www.zephyr-boats.com o del correu electrònic info@zephyr-boats.com.
